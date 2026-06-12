近五年來最高！凱基金宣布現金股息1元 這日除息
受利多消息帶動，台股12日大幅開高，盤中一度勁揚超過1600點，最高來到44798.88點，寫下歷來第二大盤中漲點紀錄。而凱基金控（2883）12日舉行年度股東常會，會中通過2025年度盈餘分配案，普通股每股將配發現金股利1元，特別股則配發0.355元。
今日終場加權指數上漲1019.58點，漲幅達2.36%，收在44169.04點，重新站回44000點整數關卡，成交金額則放大至1兆1176億元。市場人士指出，國際政治風險暫時緩解，加上投資人信心回穩，帶動資金大舉回流股市。
凱基金控（2883）將配發現金股利1元
根據凱基金控公布資料，2025年全年稅後純益達300.58億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.74元。本次普通股現金股利配發率超過五成，並創下近五年來最高水準，顯示公司獲利表現穩健，也反映董事會願意提高股東回饋力度。
董事會同步公告除息相關時程，普通股除息交易日訂於6月30日，最後過戶日為7月1日，停止過戶期間自7月2日至7月6日止，現金股利預計於7月31日發放。
在法人動向方面，今日外資結束先前連續六個交易日賣超的態勢，轉為買超286.9億元，成為推升大盤的重要力量。不過若以本週累計計算，外資仍維持賣超格局，累積賣超金額高達2862.48億元。
投信則持續站在買方，買超129.37億元；自營商合計買超89.43億元，其中自行買賣部位買超28.39億元，避險操作買超61.02億元。三大法人合計買超金額達505.7億元。
個股方面，金控股在股東會題材與資金回流帶動下成為市場焦點。其中台新新光金（2887）最受外資青睞，單日獲買超8萬5214張，位居買超排行榜第一名。其後依序為華航（2610）4萬1602張、中信金（2891）4萬901張、長榮航（2618）3萬7749張以及華邦電（2344）3萬3574張。
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