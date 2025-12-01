近五成挺維持九二共識！名醫：別胡亂挑釁

▲根據《美麗島電子報》最新民調顯示，近半數民眾挺維持以往「九二共識」。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 《美麗島電子報》今（1）日公布11月最新國政民調，結果顯示，在兩岸議題方面，認為兩岸是否有必要維持以往「九二共識」，48.0%認為有必要、37.8%認為沒必要。對此，精神科醫師沈政男直言，2028的兩岸主軸，實質上回到原本「九二共識」的局面，然後目標放在繼續維持現狀，而不是胡亂挑釁，「弄得人家不打你也拉不下臉」。

沈政男表示，最新美麗島民調顯示，「九二共識」若以原始解釋告訴民眾，4成多的人認為有必要維持，多過沒必要的3成多，跟10年前的民調結果差不多。好了！為什麼綠營說，民眾已不接受「九二共識」？那是問法的問題！以陸委會的民調來說，總是把「九二共識」跟其他容易引起民眾負面的概念掛勾，拿去當民調題目，比如「一個中國原則」、「北京定義的『九二共識』」，或者在相關題目裡提到了「一國兩制」，取巧地獲取他們想要的民調結果。

沈政男續指，這次美麗島民調的問法比較中性，有還原「九二共識」的原本定義，當然民調結果就會跟10年前差不多，也就是多數民眾接受「九二共識」。其實，把民調技術的煙幕吹散，可以看出民意很清楚，就是兩岸維持現狀！絕對不能打仗！任何有助於上述原則的主張或做法，多數民眾都會支持。而「九二共識」本來就是一個在這個目的上最有創意的發明，至今沒有任何口號可以取代。

沈政男狠酸，民進黨想了半天，還記得嗎，蔡英文先是「和而不同」什麼的，弄了半天要選舉了改成「維持現狀」，到了連任出現危機，發現「抗中保台」有利可圖，於是又見風轉舵，並隨手把「九二共識」套上「一國兩制」的帽子，給予污名化，然後是「兩岸兩國互不隸屬」；接著是賴清德，先是「務實台獨」，又說「親中愛台」，再來是跟著蔡英文喊「互不隸屬」，最新說法則是「中國是境外敵對勢力，可能侵略台灣」。

「你們有意識型態、政黨利益與政權維持要考量，問題是，對民眾來說，生命財產、切身利害，才是他們的第一考量！」沈政男強調，原始意義的「九二共識」，當然多數民眾可以接受，而兩岸必須交流與談判，更是用膝蓋想也知道；偏偏，綠營已經走偏鋒，竟然說，「不能上完廁所才要找衛生紙」！呵，他們的水準就是如此，把民眾的生命財產當成大小便一樣的事情在看待。這些人，一旦兩岸開戰，是不是褲子拉著就先跑了？

此外，沈政男提到，最新美麗島民調也顯示，賴清德總統的施政滿意就是停在4成，比起大罷免後有回升，但跟上個月差不多，而非震傳媒民調所做的這個月繼續明顯提升。4成的數字，比起他去年最高已經降低了1成5，而比起大罷免前也降低了1成。這個數字是2028，他能否連任的魔術數字，只要被困在4成左右的滿意度，就可能被藍白合打敗，因為2024蔡英文卸任前的滿意度就是如此。

至於國防預算，沈政男指出，美麗島電子報這次的問法是「明年佔中央政府支出三分之一」，結果多數民眾都會覺得已經足夠或太多，問題是如果問「GDP的3%或5%」，數據可能就不一樣。從這份民調來看，2028的兩岸主軸，如果要獲得多數民眾支持，應該是國防預算3%，並展開兩岸交流，實質上回到原本「九二共識」的局面，然後目標放在繼續維持現狀，而不是胡亂挑釁，「弄得人家不打你也拉不下臉」。

