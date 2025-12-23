近代第一例！賴清德總統彈劾案 列入本週五院會處理

民進黨立委們在程序委員會舉牌發言抗議。 圖：林朝億／攝

[Newtalk新聞] 除了李宗仁總統彈劾案外，近代台灣首例總統賴清德彈劾案，立法院程序委員會今（23）日排入本週五院會報告事項。國民黨團書記長羅智強表示，他們會進一步跟民眾黨團協商彈劾細部程序，原則會安排兩次賴清德到立法院說明，並於明年 520 前後來進行彈劾案表決。至於憲法法庭宣判憲訴法違憲爭議，國民黨團也提出公投法修法，將憲法法庭之裁判列入公投項目，若經複決通過，「被宣告違憲之法律，恢復基效力。」

廣告 廣告

立法院程序委員會今日中午舉行，由國民黨籍召委翁曉玲擔任主席。外界聚焦國民黨團、民眾黨團共同提出對於總統賴清德彈劾案。另外，國民黨在增列報告事項提出「公民投票法第二條及第三十條條文修正草案」，民進黨團則提出將政院版財劃法及 1.25 兆國防特別預算列入本週五院會報告事項。

國民黨團、民眾黨團共同提出兩個總統賴清德彈劾案，包括要求行政院長卓榮泰、總統賴清德應立即對國會三讀通過的財劃法副署及公布，並對賴清德拒絕公布財劃法之嚴重違憲行為，依照增修條文第 4 條第 7 項規定提出彈劾案。另一案引用袁世凱稱帝歷程，批評賴清德已違反憲法第 72 條之憲法義務，構成違憲失職行為，危害國家民主憲政等，為維護憲政體制、反帝制、反獨裁等，對賴清德總統提出彈劾案。

民眾黨立委劉書彬提案將此兩案列入報告案，並交由全院委員會併案審查。另外，對於行政院財劃法修正案及 1.25 兆國防特別預算案則暫緩列案。並經委員會表決通過。

會議中，數度發生民進黨立委槓上國民黨主席翁曉玲情形。包括，民進黨立委王義川要提案時，民進黨委員全站在後面舉牌，翁曉玲酸說，「王委員發言要帶這麼多」。王義川立刻反嗆，「你去中國也帶這麼多委員」、「有什麼好怕的？」翁曉玲則說，「我沒有怕，這以後我們會議規則可能要改」。

另外，在進行討論事項議程時，翁曉玲沒有援例先公布截止發言時間，並讓國民黨立委羅智強也可以發言，也引發羅智強與民進黨立委一陣口角。羅智強則嗆民進黨立委，「不要怕羅智強發言、不要鬧場」。

對於彈劾案程序，羅智強表示，這個禮拜五目前預定的那個程序，就是會把彈劾的日程規劃送到立法院，該草案已經出來了，細部部分會跟民眾黨會繼續協調，在禮拜五國民黨黨團大會通過就會定案。

羅智強說，大體上，第一、會召開一次、甚至不只一次全院委員會邀請被彈劾人賴清德總統到院說明。第二、目前傾向在立法院召開彈劾公聽會。第三、在全國的一個凝聚憲政守護力量，也會在全國會展開一系列的行動。第四、在投票前再召開一次全院委員會，邀請被彈劾人來到院說明。預定表定大概就在明年 520 前後來進行第二次的所謂的那個關於彈劾案的表決。

對於公投法，國民黨團也提出修正案，強調司法權之存在、行使與效力，應以國民意志為其正當性基礎，不得悖離國民主權原則；司法院憲法法庭大法官係依間接的民主正當性而產生，其所為栽判（憲法解釋）雖具有一般拘束力，但若人民難以接受，或憲法裁判有明顯重大違法時，應允許人民擁有如同複決法律般之複決憲法法庭裁判之權利，即得由人民依法發動公投複決，以檢驗憲法裁判是否符合民主原則及國民主權原則。

具體修法包括，增定公投事項「憲法法庭就總統、副總統彈劾案件外所為裁判主文全部或一部之複決」，「公民投票案經通過者，各該選舉委員會應於投票完畢七日內公告公民投票結果，並依下列方式處理：一、有關法律、自治條例或憲法法庭裁判之複決案，原法律、自治條例或憲法法庭裁判於公告之日算至第三日起，失其效力。被宣告違憲之法律，恢復其效力。」

羅智強說明，憲法法庭這五位大法官，已經被大家稱為就是袁世凱的籌安會，非常的可恥，竟可以跟大家編造出「五大於六」的這個奇怪的出席門檻的數學。所以，對於大法官的枉法裁判，國民黨已提出告訴，第二、對於大法官所做的相關的憲法判決，也攸關國家的重大國政，就像賴清德總統說的「更大的民主」，如果一旦發生了爭議，是否也應該交給人民來共同做決定。所以，這次公投法的修正，就會把其明文化。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

出席王金平從政50周年感恩餐會 柯志恩：盼賴總統學到智慧、包容與度量

彈劾賴清德 黃國昌：全國辦完公聽會才會進行投票表決