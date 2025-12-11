近億元投入通學步道改善 立委許宇甄、丁學忠現勘四鄉鎮

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為全面改善雲林縣各鄉鎮學校周邊的人行安全環境，立法委員許宇甄、丁學忠12月11日率立法院內政委員會成員與中央相關單位到雲林實地考察，行程涵蓋水林鄉水燦林國小、北港鎮北港高中、土庫鎮越港國小及虎尾鎮平和國小四處通學動線。內政部次長董建宏、國土管理署副署長於望聖及團隊全程陪同；縣府由副縣長謝淑亞與地方首長、議員及校方代表共同迎接，展現地方對改善工程的高度重視。

雲林實地考察行程涵蓋水林鄉水燦林國小、北港鎮北港高中、土庫鎮越港國小及虎尾鎮平和國小四處通學動線。（圖／記者蘇榮泉攝）

許宇甄表示，四校周邊長期存在人行空間狹窄、鋪面老舊、無障礙不足與視線死角等問題，對學生通學安全造成威脅。此次考察促成近億元改善經費爭取，包括水燦林國小將獲1950萬元改善環境；北港高中因周邊四條道路皆欠缺安全步行空間，此次編列4972萬元進行第一期改善，後續將爭取第二期經費；越港國小校方願退縮圍牆提供人行空間，將獲1650萬元補助；虎尾平和國小則規劃墊高人行道、重鋪路面並增設55公尺接送車彎，編列600萬元改善壅塞情形。

丁學忠指出，許多校園周邊道路因高低落差、車流大與人行道不足，導致學生被迫走在車道上，更凸顯改善的急迫性。他並要求國土署加速審查海線地區人行道路改善計畫，以減輕家長與學校的安全憂慮。

內政部次長董建宏肯定三位立委積極反映地方需求，並承諾在國土署業務範圍內全力協助。副署長於望聖表示，將依據此次現勘結果加速審查與核定流程，儘早讓工程啟動。許宇甄補充，本次四案總經費接近1億元，三位立委已正式向國土署爭取補助，並要求依既有補助比例核定，期盼中央與地方攜手合作，早日完成行政與審查程序。

許宇甄強調，通學步道是孩子每天上下學的重要安全線，四處現勘展現地方強烈改善意志，也獲中央正面回應。她與張嘉郡及丁學忠將持續督促審查進度，確保計畫如期推動，以打造雲林更安全、友善的人本步行環境。

