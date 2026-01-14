近兆元預算未涉對美軍購「花去哪」？黃國昌再爆猛料：軍火商將來台搶食

民眾黨主席黃國昌率團訪美，結束20小時的快閃行程返台後，迅速於今（14）日上午召開記者會；期間黃國昌爆料，總統賴清德拋出的1.25兆國防預算當中，只有大約3500億涉及軍事採購，至於其他款項的用途「只有賴清德知道」。另外黃國昌更透露，下周將有軍火商來台，為的就是搶食這1.25兆的大餅，「台灣人民看在眼中的感受是什麼？」

「錢要花在刀口上」，黃國昌透露，經過這次與美方的交流，可以確定、能夠完全公開的一件事情就是，在1.25兆的國防特別預算當中，由美國國務院正式聲明納入的5項軍購案，加起來大概只有3500億左右。

民眾黨主席黃國昌14日召開訪美記者會。（顏麟宇攝）

黃國昌質疑，1.25兆國防預算有一定比例不涉及對美的軍事採購，但是要涉及其他什麼東西，「可能只有總統賴清德才知道那些錢到底要幹嘛」；黃國昌更不諱言表示，如果早一點獲得這次訪美的資訊，自己甚至不會贊成海鯤號8艘4000億的支出。

除了國防預算的軍購比例之外，黃國昌更透露，下周將有軍火商率團來台灣，為的是搶食這1.25兆的大餅，「台灣人民看在眼中的感受是什麼？」黃國昌痛批，未涉及對美軍事採購的預算內容，或許只有賴清德才知道，或是一些軍火商掮客知道。

