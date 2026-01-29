近全盲小太陽周君憲 樂觀撥弦勇築音樂夢閃耀普仁獎





台南市宅港國小六年級的周君憲面對的挑戰，在生命起跑線上，遠比同齡孩子艱難，他並沒有因為視力與健康的障礙而讓生命受限，而是用音樂為自己開路。

靈鷲山普仁獎得主周君憲與父親在頒獎典禮現場合影。

獲得靈鷲山普仁獎肯定的他，以樂觀與行動力證明，即使視界模糊，內在的光依然能清楚照亮前方。音符，成了他與世界對話的方式，也讓人看見「普仁小太陽」在逆境中穩定前行的力量。

君憲出生於4口之家，7個月大時因腦部手術傷及視神經，導致左眼全盲、右眼視力嚴重退化。然而，命運的考驗並未就此止步，因手術傷及腦下垂體，導致生長激素生長太快，自國小三年級起，必須定期前往醫院接受生長激素治療，所幸在長期努力下，發育逐漸步入正軌，每半年仍須北上至榮總進行腦部核磁共振（MRI）追蹤與各項檢測，長期往返奔波的醫療路途，對原本不寬裕的家庭經濟而言，無疑是沉重的負荷。

廣告 廣告

面對紛至沓來的生命磨難，君憲從未被困境擊倒，反而以開朗樂觀的態度擁抱生活，而音樂正是他生命中最重要的慰藉與力量。在校期間，他多方涉獵，積極參與烏克麗麗、小提琴、直笛與太鼓等音樂社團。

他著迷於烏克麗麗清亮溫暖的弦音，時常隨社團深入社區義務演出；在擊鼓的節奏中，能深刻感受生命的律動與能量。除了演奏，對音樂創作也充滿熱情，自學電腦軟體，平時會記錄喜歡的旋律，再透過軟體編輯排版。他計畫將普仁獎學金用於購置桌上型電腦，讓夢想有了更踏實的起點。

不僅在音樂領域發光，君憲開朗幽默的性格也讓他擁有極佳的人緣。在全校同學的票選下，擔任六年級自治副市長，負責朝會時的訊息廣播與音樂播放，熱心為校園服務。對君憲而言，雖然視力受限，但他用聽覺與律動建構出多彩的視界；即便眼前的風景模糊，心靈的舞台依然可以無限寬廣。

更多新聞推薦

● 移工涉詐逐年倍增 蘇俊賓：人頭帳戶占9成