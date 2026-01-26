近八成高中生、五成國小生化妝 民團籲制定選購指引

在韓流、韓劇等流行偶像和社群網紅影響下，愈來愈多青少年追求「完美外型」，一項「兒少化妝品使用行為」網路調查發現，超過一成的受訪者，在7歲前就使用過化妝品、近七成受訪的青少年，使用過化妝品，其中，高中職學生近八成，就連國小學生也近五成，化妝文化，已成眾多兒少的日常。

調查發現，近五成國小學童有過化妝經驗，近八成高中高職學生嘗試美妝。示意圖。記者林伯東／攝影

不過，食藥署最新一波化妝品抽驗發現，20項化妝品爆出含工業用色素「蘇丹紅」，韓國美白霜更檢出含有禁止添加的汞成分。兒少接觸與使用化妝品的情況普遍，且可能購買廉價、成分不明的化妝品，兒少團體昨天呼籲，衛福部盡快制定「兒少化妝品友善選購指引」，讓青少年與一般消費者清楚美妝產品含有哪些成分，進而選擇適合自己的化妝品、保養品。

台灣桃湛公民培⼒協會、全國中學學⽣權益研究會發布「兒少化妝品使用行為」調查報告顯示，多數兒少在8至13歲就開始接觸化妝品，21.5%的受訪者，7歲前就已使用化妝品；整體而言，68%的受訪者，曾使用化妝品，其中近半數在國小就用過化妝品，近八成高中職學生用過化妝品。

台灣桃湛公民培力協會榮譽理事長鄒新猷說，青少年觀賞網路短片，在K-POP偶像及眾多網紅等影響下，男女生嘗試美妝比率愈來愈高，學著打扮化妝，令人擔憂的是，網購發達，許多青少年跨境購買低價彩妝，因缺乏辨識能力，長期使用劣質產品，可能引發皮膚疾病，甚至讓荷爾蒙分泌異常。

調查發現，兒少對美妝資訊的主要認知來自美妝店廣告與促銷ＤＭ，占64.1%。此外，大多數兒少欠缺足夠判斷能力，僅兩成自認可分辨化妝品品質，六成高中受訪者不確定產品是否適合自己膚質。

皮膚專科醫師蔡文騫說，兒童與青少年的皮膚質地較薄，易被化學物質滲透，若使用不良化妝品，容易引發刺激性或過敏性皮膚炎，加重異位性皮膚炎、氣喘等過敏疾病；再者，部分劣質產品含有塑化劑、染料或重金屬，如長期使用，恐干擾發育。

立委林月琴指出，兒童的化妝、保養品等安全標準與使用指引，應比成年人更嚴格，以常見的抗痘成分「水楊酸」為例，成人適用的濃度就可能傷及兒童、青少年的皮膚。

現行「供兒童使用之化妝品安全指引」僅供廠商參考，並非針對家長與兒少所設計，呼籲衛福部制定友善選購指引，推廣兒少專屬的保養、化妝及清潔等基本教育課程。

衛福部食藥署品質監督管理組副組長陳映樺說，現有化妝品產品管理辦法中已有專供兒童使用的指引，並要求外包裝註記「兒童不得使用、成人監督使用」等字樣，讓家長判斷跟選擇；至於宣導指引，建議教育部將其融入學校教育。

