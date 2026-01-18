近八旬老騎士逆闖國道 警方驚險攔停通知家屬

七十八歲老騎士逆上國道。（記者張淑娟翻攝）

記者張淑娟／新化報導

一名近八旬的謝姓老騎士十八日上午九時許，逆向行駛於國道三號南向三百四十五公里處（新化系統路段），嚇壞其他用路人，國道警方接獲民眾報案立即前往攔查，老騎士還一度閃過巡邏車繼續行駛，警方攔下老騎士後，拔下車鑰匙控制人車帶至善化分隊，並通知家屬帶回。

十八日上午九時許，國道公路警察第八公路警察大隊接獲民眾報案，一輛機車逆向行駛在國道三號南向三百四十五公里新化系統路段，國道警立即派遣巡邏車前往攔查，並於三百四十三公里內側車道發現該機車，巡邏車設訪擋在機車前，並指示騎士停車，沒想到機車騎士還閃過巡邏車，繼續逆向北行。

隨後，警方發現該輛機車，由內側車道變換至外側路肩，且往地磅站加速車道行駛，立即改由值班員警於善化地磅站加速車道攔獲該輛機車，並將騎士帶至善化分隊依規定處理。國道警方表示，機車行駛國道，將依違反道路交通管理處罰條例開罰，處駕駛人三千元以上六千元以下罰鍰。另外，如果不小心騎機車誤上國道，應立即停靠在外側路肩，勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。