近六成國人認民進黨不清廉 連綠營支持者都挺不下去

民進黨過去曾喊出「清廉‧勤政‧愛鄉土」的精神口號，不過9年取得中央執政下，多次爆出弊案。根據最新國政民調，全台有五成九國人不同意民進黨是一個清廉的政黨，同意的只有三成五。根據進一步分析，甚至就連民進黨支持者自己也只有不到四分之一的人敢大聲地說「民進黨是一個清廉的政黨」。

民進黨。（圖／報系資料照）

台灣民意基金會最新民調詢問，「民進黨是一個清廉的政黨。請問您同不同意？」結果發現，10.7%非常同意，24%還算同意，24.6%不太同意，34.5%一點也不同意，4.7%沒意見，1.4%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成五同意「民進黨是一個清廉的政黨」，五成九不同意。不同意者比同意者多24.4個百分點。

民進黨清廉度民調。（圖／台灣民意基金會）

台灣民意基金會指出，這項發現傳達一個清楚且重要的訊息，那就是，在近六成台灣成年人眼中，民進黨不是一個清廉的政黨，只有三成五的人認為是。這對一個強調「清廉」為其創黨核心價值的政黨而言，是極大的諷刺，極大的否定，極嚴重的警訊。

值得注意的是，在八個政黨形象特質中，民進黨支持者唯獨在「清廉」這一項，顯得不夠自信。具體地說，民進黨支持者，24%非常同意「民進黨是一個清廉的政黨」，44.5%還算同意，20.1%不太同意，5.3%一點也不同意，5.9%沒意見、不知道。換言之，只有不到四分之一支持者敢大聲地說「民進黨是一個清廉的政黨」。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025 年 12 月 15-17 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

