近六成支持年改續行？民進黨公布最新民調：不走回頭路

民進黨立院黨團5日召開記者會，公布黨中央政策會最新民調，顯示年改議題前，有55.4％支持應繼續年金改革、28.1％認為要停止，議題後有59.7％支持繼續年改、31.7％認為停止，呼籲「民意挺年改，不走回頭路」。（民進黨團提供）

民進黨立院黨團5日召開記者會，公布黨中央政策會最新民調，顯示年改議題前，有55.4％支持應繼續年金改革、28.1％認為要停止，議題後有59.7％支持繼續年改、31.7％認為停止，呼籲「民意挺年改，不走回頭路」。（民進黨團提供）

民進黨立院黨團5日召開記者會，公布黨中央政策會最新民調，顯示年改議題前，有55.4％支持應繼續年金改革、28.1％認為要停止，議題後有59.7％支持繼續年改、31.7％認為停止，呼籲「民意挺年改，不走回頭路」。（民進黨團提供）

民進黨立院黨團5日召開記者會，公布黨中央政策會最新民調，顯示年改議題前，有55.4％支持應繼續年金改革、28.1％認為要停止，議題後有59.7％支持繼續年改、31.7％認為停止，呼籲「民意挺年改，不走回頭路」。（民進黨團提供）

民進黨立院黨團5日召開記者會，公布黨中央政策會最新民調，顯示年改議題前，有55.4％支持應繼續年金改革、28.1％認為要停止，議題後有59.7％支持繼續年改、31.7％認為停止，呼籲「民意挺年改，不走回頭路」。（民進黨團提供）

立院司法法制委員會5日排審「公教退撫條例」等國民黨團提案，希望停砍公教人員退休金、停止所得替代率逐年降低。民進黨團公布民進黨政策會的最新民調，議題前有55.4％支持應繼續年金改革、28.1％認為要停止，議題後則有59.7％支持繼續年改、31.7％認為停止，並批評認同年改到此為止的是少數，國民黨卻仍維持少數人既得利益，恐讓社會付出代價。

民進黨團5日上午召開「民意挺年改，不走回頭路」記者會。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，民進黨政策會做出的民調得到4點結論，第一是「年改繼續走有超過五成支持，不能到此為止則僅不到三成支持」；第二為民意顯示，維持繼續調降替代率，不因通膨報考減少而改變；第三為民意對於公教退休遠勝勞工，社會不接受；第四是發現對年改愈了解就愈支持。

廣告 廣告

身兼民進黨政策會執行長的綠委吳思瑤說明，民進黨民調中心執行民調日期為10月27日至29日，有效樣本1079份，在95％信心水準下抽樣誤差約正負3.0％，訪問對象為20歲以上具有投票權公民，加權方式分為年齡、性別、戶籍。

根據民進黨政策會民調顯示，針對「在議題前，認為年金改革應繼續或停止？」，有55.4％認為繼續、28.1％停止、16.5％無意見。關於「有人認為『物價上漲應停砍公教所得替代率』請問您同不同意這個說法？」，有40.0％同意、50.7％不同意、9.3％無意見。

該民調指出，針對「有人認為『公教年金砍太兇，造成高普考、教師人數減少，應停砍公教所得替代率』，請問您同不同意這個說法？」有35.4％同意、55.5％不同意、9.2％無意見。題目為「目前公教月領退休金平均數為5萬至5萬8，勞工退休金平均每月2.5萬、老農津貼每月約8000元、國民年金每月約領4000元。有人認為『台灣的年金制度面臨行業不均的問題』，請問您能不能接受這個現狀？」有32.7％接受、60.4％不接受，7.0％無意見。

該民調稱，關於「在議題後，整理來說，請問您認為年金改革應繼續還是停止？」，有59.7％認為繼續、31.7％認為停止，8.7％無意見。

吳思瑤認為，用具體民調數字呈現民進黨主張，認為年改會造成3個不公，第一是「重退休、輕現職」，第二是偏重公教，輕勞工、老農、國保等職業間的不平等，第三為若年金停砍、停止調降所得替代率，讓年改終止的話，將會造成年金基金缺口，改由全民負擔。

鍾佳濱說，在野黨只要不爽年改就什麼都罵，但從該份民調進一步看到，包括國民黨自己支持者也有高達46％支持繼續年改，且一向強調世代正義的民眾黨竟不到四成支持年改到此為止，倘若將藍白支持者也算下去，整個社會不到三成認為年改到此為止。

鍾佳濱批評，「維持年改是多數、年改到此為止是少數。」但從今天言論可看出，國民黨仍然維持少數人既得利益，一旦通過反年改，所有世代正義、分配不均及提早破產會紛至沓來，恐讓社會付出代價，因此呼籲「民意挺年改，不走回頭路」。

針對日前民進黨團稱，要推修法將345億挹注國民年金，有無獲得政院支持？鍾佳濱回應，目前稱為345億暫行條例，是將上次《財劃法》修法後，留下的統籌分配稅交付地方未能分配款項，作為暫行條例財源依據，希望將這345億用於全民福利，大部分要提升65歲以上領退休年金的人能領足8000元。

鍾佳濱指出，未來在尋得適當財源時，也提出未來可望再去修改《國民年金法》，且民進黨團也於昨天送出程序委員會，就《國民年金法》36條及相關條文修正案，希望未來提升國保年金給付金額時，針對未來需要政府負擔部分，具體明文規定在條文中，由中央地方共同承擔。

【看原文連結】