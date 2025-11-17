近到讓美國緊張！中國夫妻買下B-2轟炸機基地「第一排」 位置僅一牆之隔

中國夫妻買下B-2轟炸機基地「第一排」，位置僅隔一道圍籬，近到讓美國緊張！圖／取自東方IC

一對現居加拿大的中國夫婦，2017年以「房地產投資」之名，買下一座荒涼的拖車公園，這片土地看似毫不起眼，卻與全美最具機密性的B-2隱形戰略轟炸機基地僅「一牆之隔」，且這對夫婦購置的房產，幾乎都集中在美軍關鍵設施周邊，引發美國國安疑慮。

根據外媒報導，這對夫婦分別為艾絲特·梅（Esther Mei）與胡誠（Hu Cheng），現居加拿大，他們透過多家空殼公司持有位於懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）基地外、與跑道距離不到1英里的「諾布諾斯特拖車公園」（Norb Noster Trailer Park），該基地是美國核三位一體的一環，駐有負責對外打擊任務的B-2隱形轟炸機，也是今年「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer）襲擊伊朗核設施的起點。

不僅如此，艾絲特·梅（Esther Mei）與胡誠（Hu Cheng）購買的地點多緊鄰美國軍事基地及生產國防硬件的工廠，包括通用汽車在美國的部分設施。共和黨眾議員馬克·阿爾福德（Mark Alford）認為，任何由外國勢力控制的土地都可能帶來潛在威脅。

懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）基地。圖／取自東方IC

據悉，艾絲特·梅曾在與中國政府關聯的外國投資公司任職，而該公司顧問亦曾參與中國軍工計畫。前中情局官員布萊恩·萊特（Bryan Dean Wright）表示，利用外國公民與空殼公司收購關鍵土地，是「典型的中國情報操作」，拖車公園可用於安裝間諜設備，監控基地人員或干擾基地系統。

目前共和黨聯邦眾議員馬克·阿爾福德（Mark Alford）已致函美國財政部投資安全辦公室，要求說明該交易是否接受審查，並提供審查結果與批准依據，若未審查則要求立即全面檢視。議員辦公室也強調，調查的目的是確認交易是否得到適當審查，而非事先對夫妻或交易作出定論。

事實上，從2023年中國間諜氣球事件以來，外國土地所有權引發的國安疑慮更加明顯，密蘇里州前州長帕森（Mike Parson）於2024年頒布命令，禁止中國、俄羅斯及其他被列入黑名單國家的企業購買鄰近軍事設施的土地。美國政府今年7月亦宣布，限制中國公民與其他外國對手購買農地，截至2023年底，中國在美農地持有量約11萬2234公頃，位居外國投資者第20名。



