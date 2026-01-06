近十年空軍失事11起！F-16狀況最多 黑鷹墜毀傷亡慘重震驚國際

花蓮空軍基地一架編號6700的F-16戰機於1月6日晚間執行夜間航訓時失聯，飛官辛柏毅上尉疑似緊急跳傘，目前搜救行動仍在進行中。這起事故再度引發外界對台灣空軍飛行安全的關注，回顧過去10年，空軍總共發生過11起重大事故，涵蓋多種軍用機型

我國空軍主力戰機F‑16，近年屢傳失事。（圖/資料照）

中華民國空軍近十年失事案例時間表

2017年11月7日：上尉何子雨駕駛單座幻象2000‑5戰機執行夜間訓練，於彭佳嶼外海失聯，後宣告殉職。

2018年6月4日：空軍一架F-16戰機在基隆五分山墜毀，飛行員吳彥霆少校殉職。

2020年1月2日：空軍一架UH-60M黑鷹直升機在新北市坪林與宜蘭交界山區墜毀，造成包括參謀總長沈一鳴上將在內的8人殉職，另5人生還。

2020年10月29日：空軍一架F-5E戰機在台東外海失事，飛行員朱冠甍上尉殉職。由總統府發布追晉令，追晉為空軍中校。

2020年11月17日：空軍一架F-16戰機於花蓮外海失聯，飛行員蔣正志上校下落不明，後由總統府頒布追晉令追晉為空軍少將。

2021年3月22日：空軍兩架F-5E戰機在台東外海發生擦撞墜海，飛行員潘穎諄上尉和羅尚樺上尉殉職。

2022年1月11日：空軍嘉義基地第四聯隊陳奕上尉駕F‑16於嘉義東石外海失事墜海殉職，後由總統追晉為少校。

2022年3月14日：黃重凱中校駕駛幻象2000戰機於台東志航基地外海例行訓練時雷達光點消失，彈射落海獲救

2022年5月31日 ：5架AT‑3教練機在台南西港執行訓練任務時，其中一機未返航，後在高雄岡山地區尋獲殘骸，徐大鈞少尉殉職。

2024年9月10日 ：空軍一架幻象2000戰機因機械故障墜落，飛行員謝沛勳上尉安全彈射，成功獲救。

2025年2月15日：空軍一架勇鷹教練機因雙發動機失效墜海，飛行員林瑋少校成功獲救。

專家指出，這些事故原因多樣，包括機械故障、人為操作失誤、能見度不佳等因素。特別是F-16系列機型的事故頻率較高，凸顯舊型機種汰換的必要性。軍方表示，面對頻繁的事故，將持續加強飛行訓練、維修支援及飛安防護機制，期望能有效改善飛安紀錄。

