即時中心／黃于庭報導

近日有媒體報導稱，政府要求1.2萬名已取得台灣身分的中配及其子女，3個月內補繳「喪失原籍證明」，不過因返國申請困難等因素，目前仍有近千名中配未繳交相關證明，明（2026）年元旦將被除籍。對此，陸委會回應，僅有278位中配因失聯，以致尚未完成補繳喪失中國戶籍證明，政府沒有找到人，不會註銷當事人台灣身分。

陸委會昨（29）日澄清，統計至本年12月26日止，在通知補繳的12,146人中，僅278位中配因失聯以致尚未繳交註銷中國戶籍證明。政府已多次公開聲明，註銷台灣身分是大事，沒有找到人之前，政府不會註銷他們的台灣身分。

對此，陸委會也表示，中國時報報導及統計數字明顯錯誤，報導前並未向本會查證，使用臆測推論危言聳聽，誤導民眾及社會，可能造成社會對立及誤解，這樣不是負責任媒體應有的態度。

陸委會指出，除對相關報導表達遺憾外，也籲請當事人若見到有關報導，請儘速與主管機關移民署聯繫，如在辦理繳交註銷中國戶籍證明遇到任何困難，政府一定會給予最即時且必要的協助。

原文出處：快新聞／近千中配掰了？傳未繳喪失原籍證明「元旦被除籍」 陸委會回應了

