近千億捷運開發案！十四張站成功簽約 引進1.1萬人口、5100戶住宅

新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案舉行簽約典禮，在新北市長侯友宜的見證下，環宇上城董事長許崑泰（左）與新北捷運局長李政安簽訂投資契約。徐筱嵐攝



全台最大規模、民間投資金額高達985億元的捷運開發案——十四張站暨南機廠捷運開發案今（11/27）日舉行簽約典禮，在新北市長侯友宜的見證下，由環宇上城董事長許崑泰與新北捷運局長李政安順利完成簽約，開發基地規模約14.3公頃，預計興建約25萬坪樓地板面積，並規劃成兩區，可直接與十四張捷運站出入口連通，可引進1.1萬人、創造1.2萬個就業機會，成為新店溪南新都心。

新店央北重劃區鄰近安坑交流道、環河快速道路及中安大橋，又銜接小碧潭站、環狀線十四張站，雙捷運優勢下，讓房市備受關注。十四張站暨南機廠捷運開發案曾於2022年首次公告徵求投資人，受到疫情、營建物價上漲、缺工、缺料等因素而流標，經調整招標策略及條件後，2024年底再度公告，今年順利由山林匯企業聯盟（由宏匯公司、愛山林建設開發、甲山林建設組成）獲選為最優申請人。

新北市長侯友宜表示，新北市推動捷運建設，從路線規劃、都市計畫變更、用地取得、設計興建到通車營運，尚需選定場站辦理捷運開發，除透過開發效益，挹注捷運建設自償性經費之外，更作為推動各捷運站大眾運輸導向（TOD）的領頭羊，本開發案機廠共構興建具特殊專業性，為考量地主權益及通車時程，必須先行興建機廠。

新北捷運局長李政安補充，十四張站為新北環狀線及安坑輕軌交會站，基地面積達14公頃，規劃興建25萬坪樓地板，為全台最大規模的捷運開發案，投資人依市府所訂開發規劃，打造一座立體微型城市，設計8棟、最高51層樓開發大樓，2樓可供2萬坪商場、購物中心進駐，3樓以上為5萬坪辦公室及5100戶住宅，預計引進1.1萬人口，創造1.2萬個就業機會。

宏匯公司與甲山林建設、愛山林建設開發公司共組成環宇上城投資股份有限公司，並由許崑泰擔任董事長。徐筱嵐攝

環宇上城董事長許崑泰強調，本開發基地與捷運車站及機廠進行立體共構設計，在都市計畫規定需設置至少30%商業樓地板面積，為引導並強化商業發展機能，基地面積規劃分成2區，都可直接與捷運十四張站出入口連通，具有出站就到家、到站就辦公的便利性。

許崑泰指出，本案享有新北環狀線與安坑輕軌雙捷運轉乘優勢，可快速抵達安坑、新店、中和、板橋及新莊地區，搭配環河快速道路及國道3號安坑交流道，交通條件十分便捷，且基地緊鄰已開發完成的央北區段徵收區，與甫動工的十四張B單元區段徵收區，透過整體開發塑造優質的生活環境，預計將成為新北市溪南新都心，也為新店區打造全新的城市風貌。

此外，環宇上城特別邀請工業技術研究院及美國UL Solutions國際安全認證機構共同合作，將導入AI、5G、物聯網與永續能源技術，打造一座能自我學習、自我升級的智慧城市，並預計取得LEED、WELL、fitwel等國際綠建築認證，開啟新北邁向國際智慧城市首都的嶄新篇章。

