近千名中配將被除籍？陸委會：僅278人未交證明「沒找到人前，不會註銷身分」

陸委會表示尚未繳交喪失原籍證明的中配，計有278人，並非外傳的千人。資料照。路透社



內政部移民署要求中國籍配偶補繳「喪失原籍證明公證書」，將於12月底截止。今（12/29）有媒體報導，近千名中配尚未繳交相關證明，明年元旦將被除籍。對此，陸委會澄清，僅278名中配因失聯尚未繳交，「沒找到人之前，不會註銷他們的台灣身分」。

陸委會今以新聞稿表示，統計至本年12月26日止，在通知補繳的1萬2146人中，僅278名中配因失聯以致尚未繳交註銷大陸戶籍證明。

陸委會強調，政府已多次公開聲明，註銷台灣身分是大事，沒有找到人之前，政府不會註銷他們的台灣身分；也表示中配若在辦理繳交註銷大陸戶籍證明遇到任何困難，政府一定會給予最即時且必要的協助，並呼籲失聯的中配儘速與主管機關移民署聯繫。

陸委會點名《中國時報》，報導前並未向該會查證，使用臆測推論危言聳聽，誤導民眾及社會，可能造成社會對立及誤解，「這樣不是負責任媒體應有的態度」。

《中國時報》今報導，陸委會要求1.2萬名中配3個月內補繳失去大陸戶籍的「除籍證明」，但因返回大陸申請困難等諸多原因，陸委會將期限延至12月底，並稱仍有近千陸配尚未繳交相關證明，明年元旦、意即3天後被除籍。隨後遭陸委會否認。

