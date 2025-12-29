近千名中配3天後被除籍？ 陸委會澄清：僅278人未交除籍證明

陸委會澄清，統計至今年12月26日止，在通知補繳的1萬2146人中，僅278位中配因失聯以致尚未繳交註銷中國戶籍證明。（本刊資料照）

有媒體報導，仍有近千名中配尚未繳交除籍證明（註銷中國戶籍），3天後也就是明年元旦，這些人都將被撤銷在台定居證及戶籍登記。陸委會今（29日）澄清，僅有278位中配因失聯而未繳交除籍證明，強調沒找到人之前，政府不會註銷他們的台灣身分。

移民署今年發函通知中配，要求3個月內繳附「經海基會驗證之喪失原籍公證書」等文件，否則將撤銷定居證及在台戶籍。陸委會指出，截至今年12月26日止，在通知補繳的1萬2146人中，僅278位中配因失聯以致尚未繳交註銷中國戶籍證明。

陸委會表示，政府已多次公開聲明，註銷台灣身分是大事，沒有找到人之前，政府不會註銷他們的台灣身分。同時批評《中國時報》今日報導及統計數字明顯錯誤，報導前並未向本會查證，使用臆測推論危言聳聽，誤導民眾及社會，可能造成社會對立及誤解。

陸委會呼籲尚未繳交除籍證明的中配，盡速與主管機關移民署聯繫，如在辦理繳交註銷中國戶籍證明遇到任何困難，政府一定會給予最即時且必要的協助。

