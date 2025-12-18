近千輛經典名車齊聚高雄 國際2T老車嘉年華打造城市移動博物館

「國際2T經典老車嘉年華」本週六、日盛大登場，活動邁入第三屆，由社團法人臺灣二行程機車文化永續協會主辦，將於12月20日在高雄夢時代正前廣場揭幕。為期兩天的嘉年華集結近千輛橫跨不同年代與車型的經典汽、機車，打造規模罕見的「經典車時光廊道」，宛如一座大型戶外移動博物館，完整呈現汽機車文化的歷史脈絡與工藝美學。

↑圖說：「國際 2T 經典老車嘉年華」集結近千輛橫跨不同年代與車型的經典汽、機車，呈現汽機車文化的歷史軌跡與工藝之美。（圖片來源：主辦單位提供）

主辦單位指出，本屆展出內容更加多元，從經典汽車、經典機車、二行程老車，到手工改裝車與重型機車一應俱全，並首度納入市售新車展示及試乘體驗專區，串聯「過去、現在與未來」的車輛演進。活動現場同步規劃美食市集、文創市集及車類部品市集，讓民眾在賞車之餘，也能享受結合生活風格的休閒體驗。

活動吸引多家國際重量級品牌共襄盛舉，包括義大利Lambretta、MV Agusta、Aprilia，英國Triumph，德國BMW，以及日本SUZUKI等品牌與國內車商齊聚一堂，展現經典設計與現代工藝交融的魅力。今年也全面升級歷年深受車友喜愛的比慢競賽、技術挑戰賽、拆輪胎競賽及選美比賽，不僅提升規模與難度，也大幅增添活動的趣味性與觀賞性。

↑圖說：歷年深受車友喜愛的趣味競賽，今年不僅提升競賽規模與難度，也大幅增添活動的趣味性與觀賞性。（圖片來源：主辦單位提供）

除車輛展示外，現場亦安排老車故事分享會，並新增孩童滑步車比賽，打造親子同樂的互動空間；搭配多元市集與競賽活動，使整體內容更加豐富，成為適合全家大小共同參與的城市級嘉年華。

主辦單位表示，活動廣邀全臺熱愛經典汽機車文化的車友齊聚高雄，打造「二輪無差別」的大型會師派對，同時響應環保永續理念，鼓勵民眾自備環保杯與餐盒，於市集消費即可享有折扣或加量優惠。民眾無須出國，只要走進高雄，就能一次體驗賞車、逛市集、品嚐美食與感受經典文化的多重魅力。

