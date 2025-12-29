近千陸配將被除籍？ 陸委會：僅278人未交證明

（中央社記者廖文綺台北29日電）今日有媒體報導，近千名陸配因尚未繳交註銷大陸戶籍證明，將在3天後被除籍。對此陸委會澄清，僅278名陸配因失聯而尚未繳交註銷大陸戶籍證明，並強調，沒找到人之前，不會註銷台灣身分。

大陸委員會（陸委會）29日以新聞稿表示，統計至本年12月26日止，在通知補繳的1萬2146人中，僅278名陸配因失聯以致尚未繳交註銷大陸戶籍證明。

陸委會強調，「政府已多次公開聲明，註銷台灣身分是大事，沒有找到人之前，政府不會註銷他們的台灣身分。」

陸委會並指，中國時報今日報導及統計數字明顯錯誤。

中國時報今日報導，陸委會要求1.2萬名已取得台灣身分的陸配、陸配子女，3個月內補繳交失去大陸戶籍的「除籍證明」，但因返回大陸申請困難等諸多原因，陸委會將期限延至12月底。報導稱，據了解，仍有近千陸配尚未繳交相關證明，明年元旦、意即3天後被除籍，在野立委憂，陸配恐淪政治人球。（編輯：朱建陵）1141229