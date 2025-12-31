近千陸配恐淪政治人球？陸委會數據曝光 公務員赴陸納管加嚴「元旦新規一覽」

2025年末，中共對台灣發動「正義使命」軍演，火箭落彈點在距離台灣24浬範圍內，是「史上最近」。​內政部今（31）日發布新聞稿指出，公告正式修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」第6條、第7條、第10條條文及相關行政規則，自明日（2026年1月1日）起強化公務員赴陸相關機制，整政務人員、直轄市長、縣（市）長、涉及國家安全、利益或機密業（公）務之人員及涉及國家核心關鍵技術之人員赴陸探親、探病或奔喪的親等，由「四親等內」修正為「三親等內」。另一方面，陸配及陸配子女「除籍」一事亦引發關注。

近年兩岸關係緊張，行政院會26日通過《兩岸人民關係條例》修法草案，對公務員前往中國改採全面許可制，其中立委、卸任3年內的縣市長赴中均須經聯審會審查；此外10職等以下、未涉密的基層公務員亦全面納入管制；另針對退離職高階官員或將領，若參與中國黨政軍活動並有統戰行為，最重可剝奪月退俸或處以最高1000萬元的罰緩，引發在野抨擊。國民黨金門立委陳玉珍就質疑，政府滿腦子意識形態，何來這麼大的權力限制老百姓的自由？國民黨立委羅智強則大酸，總統賴清德乾脆宣布兩岸任何交流經商都是違法的，這樣不是更快？

公務員赴陸管制 藍委轟限制人民自由、綠委強調有其必要

但對此，民進黨立委郭國文強調，中國對台灣文攻武嚇多年、滲透嚴重，這樣的規定其來有自。內政部今在新聞稿中提到，近年中共對台統戰滲透加劇，緊縮對陸港澳的政治與國安管控，違法留置、盤查我國人的案例層出不窮，導致公務員赴陸的人身安全風險日益升高，此次修正相關法規，強化管理機制，是為保護全體公務員，提高危機意識；同時明定簡任（或相當簡任）第11職等以上人員未經申請許可，原則不准赴陸，且申請時間修正為「7個工作日前」。

內政部表示，並針對赴陸有異常情事或失聯者，由所屬機關即時通報權責機關續處，以加強保障公務員赴陸安全。內政部強調，政府秉持保障公務員安全就是保障國家安全精神，這次透過修正法規，強化機關間對失聯或異常情事的通報應處能力，避免公務員赴陸遭到不當對待；內政部也呼籲全國公務員，赴陸須事先向服務機關申請獲許可，並至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」填寫相關資訊，才能確保行程不受影響且保障自身安全。

近千陸配恐 淪政治人球？陸委會提數據：不會輕易除籍

另外，日前有媒體報導，在賴政府今年下令徹查軍公教有無中國身分證後，陸委會要求1.2萬名取得台灣身分的陸配、陸配子女，3個月內補繳交中國除籍證明，而後期限延至12月底，但如今恐有近千陸配尚未繳交相關證明，恐被除籍、淪政治人球。對此，陸委會29日在臉書說明，截至26日，在通知補繳的1萬2146人中，僅278名陸配因失聯以致尚未繳交註銷大陸戶籍證明，並強調已多次聲明，註銷台灣身分是大事，在沒有找到人之前，政府不會註銷他們的台灣身分。

