近千顆古都燈籠彩繪 點亮府城迎馬年

台南市立人國小攜手台灣祀典武廟舉辦「古都文化燈籠彩繪」活動。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕喜迎馬年到來，台南市立人國小攜手台灣祀典武廟舉辦「古都文化燈籠彩繪」活動，結合古蹟建築、民俗節慶、宗教信仰及傳統慶典等元素，透過孩子畫筆創作近千顆燈籠，展現古都文化奔放、充滿生命力的樣貌。

立人國小校長王全興指出，祀典武廟為國定古蹟、立人國小為市定古蹟，雙方攜手合作，讓文化教育從課堂走入城市；此次預計創作近千顆燈籠，由全市國小學生進行彩繪、競賽，榮獲特優、優等、佳作分別可得3000元、2000元、1000元獎金。所有參賽燈籠將高掛於祀典武廟殿內、廟埕內外及紅牆周邊，點亮府城，成為一整個充滿文化溫度與藝術能量的幸福城市。

祀典武廟主委林培火表示，透過燈籠彩繪，不僅讓親師生共同參與民俗文化，更讓孩子在創作中親近傳統藝術、理解府城歷史。所有參賽燈籠將於農曆年前在祀典武廟舉行頒獎與啟燈儀式，象徵馬年新春的熱鬧序幕。歡迎各地民眾於農曆年假期間前來祀典武廟，欣賞一盞盞充滿童趣與創意的彩繪燈籠，感受馬年古都獨有的春節氛圍。

「古都文化燈籠彩繪」活動號召全市國小學生齊創作近千顆彩繪燈籠。(記者王姝琇攝)

