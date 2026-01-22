近半生奉獻於打火！詹能傑脫面罩救人殉職

殉職的消防小隊長是今年41歲的詹能傑，將近一半的生涯都奉獻在當打火英雄。（圖／東森新聞）





殉職的消防小隊長是今年41歲的詹能傑，將近一半的生涯都奉獻在當打火英雄，參與過不少大型救災案件，連同他的弟弟同樣也是消防員，一直到去年被調到桃園前，兩兄弟都在基隆的消防局服務。詹能傑平時表現很好，甚至今年生日正副消防局長，還替他慶41歲生日。

殉職消防小隊長詹能傑（2026.1）：「發現金爐的網子，上面有燃燒物，馬上出水線將火勢熄滅。」面對鏡頭沉穩說明案情，他是這回英勇殉職的消防小隊長詹能傑。

殉職消防小隊長詹能傑：「9名同時出動。」這是當時第一時間詹能傑指派消防同仁前往救援的錄音檔，每天再熟悉不過的火場一切，卻奪走他的生命。詹能傑今年41歲，能力非常好，他生日時，局長和副局長還一起唱生日快樂歌，氣氛相當活絡，因為他的消防資歷今年邁入第20年，是警專23期畢業生。

職涯中參與過多項，大型救災活動包含2010年4月國道三號山崩，2015年2月復興航空空難，2018年10月普悠瑪自強號翻覆，2021年4月太魯閣408次出軌等等，2023年因為表現良好，被選中前往日本靜岡消防學校受訓。殉職消防小隊長詹能傑：「我們發現第三具，罹難者的大體的時候，罹難者的動作是，左手摀著臉右手平放。」

他也不時在臉書上，曬出他與妻子，一家三口的甜蜜合照，非常熱愛重機，也愛消防工作，甚至他的弟弟詹庭豪都投身成為打火英雄，民國100年跟哥哥在同分局服務，去年114年，調職到桃園蘆竹分隊，他第一時間聽到噩耗，也趕緊到基隆找哥哥，其他同仁聽到詹能傑殉職，也到醫院見他最後一面，拿出的這袋，疑似就是當時他進入火場的裝備。基隆市消防局義消顧問團團長何沛紳：「聽聞他小孩還小，僅代表基隆市義消總隊，致贈慰問金10萬塊錢。」

詹能傑站在第一線，一心想將人救出，捨棄自身防護，他的英勇令人不捨。

