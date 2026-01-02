近半癌友有情緒困擾，今年起可享最多 6 次免費心理諮商

台灣癌症 5 年存活率已突破 6 成，除了治癒疾病，心理健康支持也備受重視。國內外研究顯示，近半數癌症患者出現明顯情緒困擾，3 至 4 成病患有焦慮或憂鬱反應，將增加癌症死亡率及死亡率。對此癌症希望基金會設立全台首家專屬癌友與家屬的心理諮商所，今年起提供每人最多 6 次免費心理諮商，由專業心理師陪伴癌友及病家修復內在韌性，找回與病前行的力量。

根據國健署 111 年癌症登記報告，平均每 4 分 2 秒就有一個家庭被癌症打亂生活節奏，癌友須面對確診衝擊、治癒焦慮、復發擔憂與預後不確幸，也會經歷身體形象改變、自我認同重建及回歸生活的適應歷程。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔指出，癌後心理照護長期缺乏性統性資源，費用負擔大、可近性低，2018 年基金會在台北、台中和高雄提供癌友及家屬心理諮商服務，並納入癌後性諮詢，近 3 年累計服務近 500 人次。

為提升服務量能和可近性，今年基金會在台北新設專屬癌友及家屬的心理諮商所，並由心理師視個案需求，提供每人最多 6 次免費個別諮商，或最多 4 次伴侶、家庭諮商。曾抗癌長達 20 多年的所長葉北辰表示，心理師將在整個疾病路程陪伴癌友，同時協助癌友處理睡眠困擾或癌因性疲憊、醫病溝通與醫療決策思考，並透過正念減壓與身心整合練習，幫助身體與心理重新對話，家屬也能放下重擔。

若癌友在治療過程中產生新疑慮與照護需求，心理師將同步轉介其他資源，由護理師和社工師提供相關服務，形成完整身心照護網。基金會表示，心理諮師所已開放預約，初次提供實體心理諮商服務，預計 2 月增設通訊遠距心理諮商服務，民眾可撥打免費服務專線 0809-010-580 預約或洽詢。

文／周佩怡、圖／巫俊郡