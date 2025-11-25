近噸K他命 澎檢跨海高雄銷毀 5

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

現任法務部司法官學院院長吳巡龍任職澎湖地檢署檢察官時，指揮海巡署偵防分署澎湖查緝隊在澎湖縣西嶼鄉小門海域，查獲運輸第三級毒品K他命946.67公斤，並於去年6月間起訴，法院已經判處被告2人有期徒刑7年2月、5年2月，並宣告沒收扣案之毒品及船舶，由於澎湖合適之焚化爐供銷燬毒品之用，於是跨海協請高雄地檢署及高雄市環保局聯手協助銷燬。

去年2月間，海巡署偵防分署澎湖查緝隊在西嶼小門海域查獲K他命走私案，毒品總重達946.67公斤，案經起訴，並經法院判處2名被告有期徒刑7年2月、5年2月，並宣告沒收扣案之毒品及船舶，但是銷毀毒品成了澎檢頭痛的問題。

由於澎湖沒有合適的焚化爐供銷燬毒品之用，澎檢檢察長周士榆於是委請雄檢協調高雄市政府環保局以行政協助處理銷燬沒收之毒品，雄檢檢察長黃元冠指派緝毒組主任檢察官蔡佰達跨機關多方協調後，高雄市環保局秉持防制毒品危害及維護國民身心健康等重大公共利益，報請高雄市政府同意免收處理費，無償義務跨縣市予以行政協助。

待銷毀毒品於24日上午8時由海巡署派PP-10091艦艇自第八海巡隊澎湖馬公公務碼頭以海運押送此批毒品共47箱，跨海後送於下午2時抵達第五海巡隊高雄旗津公務碼頭，主任檢察官蔡佰達親自帶隊在該碼頭，會同澎湖地檢署政風室主任胡文詩清點押送。

全程由海巡署偵防分署澎湖查緝隊、鳳山查緝隊、偵防查緝隊、海巡署金馬澎分署第七岸巡隊、海巡署艦隊分署第八海巡隊共動員警力45人，全副武裝、荷槍實彈，押送這些毒品前往南區資源回收廠，並於當日下午3時30分許以焚化方式銷毀完畢，徹底杜絕毒品流入市面對國人健康造成危害。

照片來源：高雄地檢署

