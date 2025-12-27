近四千人齊跑林口 祈福RUN結合運動信仰秒殺額滿

（記者陳志仁／新北報導）一年一度的路跑盛會再度登場！第三屆「祈福RUN林口」路跑活動27日熱鬧開跑，吸引近四千名跑者共襄盛舉；活動結合在地店家美食、林口特色景點與宗教文化，讓參賽者在揮灑汗水之餘，也能感受林口多元且溫暖的城市魅力。

圖／跑者在冬季中仍然熱情開跑，每位跑者都是「防水材質」。（林口區公所提供）

林口區長鄭淑敏表示，今年路跑名額較去年增加近一倍，卻在開放報名後不到2小時即全數額滿，顯見市民對活動的高度支持與期待；今年除10公里競賽組外，現場設置「即時記錄－樂活快剪影音」服務，捕捉跑者榮耀瞬間，並安排視障按摩攤位「Fun鬆刻棧」協助賽後放鬆，另有親子解謎闖關活動，兼具運動與趣味。

共同主辦單位竹林山觀音寺董事長蔡煌明指出，本次路跑巧妙結合運動與宗教信仰文化，每位參賽者皆可獲得專屬「祈福御守」，象徵一整年的健康與祝福，讓活動更具意義；竹林山觀音寺殿前廣場擠滿報到與合影人潮，連續三屆參加的梁小姐認為，林口是年輕又健康的城市，每年都會關注報名資訊，今年完賽禮品質佳、CP值高，令人印象深刻。

鄭淑敏直指，隨著新北國際AI＋智慧園區推動與人口快速成長，市府同步加速道路與捷運建設，包括林口匝道增設、市道新闢及輕軌規劃，持續完善生活機能；「2025祈福RUN林口」結合運動、趣味及在地信仰文化，透過10公里競賽、5公里休閒路跑與親子互動活動，打造全齡共享的歲末盛會，邀請來自各地的民眾齊聚林口，一起跑出健康、跑出精彩。

