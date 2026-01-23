近四成一民眾想政黨輪替？侯友宜淡定給回應

▲新北市長侯友宜今（23）日出席泰山區行動治理會議。（圖／新北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 《美麗島電子報》昨（22）最新民調分析指出，儘管現任新北市長侯友宜的個人滿意度高，但國民黨要延續執政仍面臨挑戰，近四成一的民眾有「換黨做做看」的意願。對此，新北市長侯友宜今日受訪回應表示，民眾最在乎的是民生經濟，不是政治跟政黨，所以他一切以民生經濟、政策跟執行力為最主要的考量，找出國民黨最好的人選，來延續整個市政的推動。

侯友宜今日出席新北市泰山區的市長行動治理座談會議，被問及現台北市副市長李四川最新民調顯示能贏過對手、民進黨立委蘇巧慧，侯友宜僅回應表示，選舉就是有過程、有期待、有壓力、有鞭策，在這個過程當中，他們會按照既有的節奏，找出最適當的人，來承擔讓新北市的市政能夠不斷地延續下去。

另外，針對同一份民調報告指出有四成一新北市民眾想要政黨輪替，侯友宜強調，他要謝謝市民朋友的鼓勵，從那份資料可以看得出來，民眾最在乎的是民生經濟，不是政治跟政黨。所以他一切以民生經濟、政策跟執行力為最主要的考量，找出國民黨最好的人選，來延續整個市政的推動，讓市政能夠棒棒都是強棒，延續下去，讓新北市更好、更進步。

