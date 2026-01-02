近境制作：於留白中重生 在細節裡尋回理想設計的美好純真

【文字整理｜王程瀚、圖片提供｜近境制作】

在台北這座繁華城市一隅，一棟老宅以「Tabula Rasa」為名重獲新生。「Tabula Rasa」源自拉丁文，意指「白板」，代表從頭再來的決心，也象徵居住者在當下生命階段，選擇將生活瑣碎細節好好整理，讓心情擁有更多餘裕。近境制作以「留白」為引，將本案當作一次思考日常節奏的起點，使得家的樣貌恢復純粹初心、真實回應當下需求，並能與時間進行對話。

圖片提供｜近境制作

以簡淨設計開啟全新生活版圖

改造過程中，設計師巧妙梳理老屋格局，使之更貼近當下的生活習慣，並且拆解既有框架，重新規劃公領域，因此原本略顯局促的走線得以延展，視野在移動間更為清晰。進入室內後，動線不再被多餘界面切割，改以溫和的方式向四周擴展開來，使整體住家呈現更清爽的樣態。

圖片提供｜近境制作

圖片提供｜近境制作

圖片提供｜近境制作

同時設計師在慎重思考客廳與餐廳的關係後，協調兩者間的配置使其能以更流暢的模式相互串聯。透過拉長中廚與客廳的垂直軸線，視覺被自然引向屋內深處，形成穩定而豐富的視域。這樣的設計除了令空間倍顯開闊，完善實用機能，也令家庭成員彼此的日常情感交流更加自由、也更為自然。

圖片提供｜近境制作

圖片提供｜近境制作

圖片提供｜近境制作

此外，雖然以留白為主調，但全案並未停留在極簡的單一層次上，而是引入特殊塗料、大理石等材料，並透過細膩的拼接與切分，讓牆面、轉角與界面都呈現不同的質地特色，當光線在表面移動，會因應時間、角度的差異形塑多元氛圍，透過光影變化讓住所擺脫單純靜止容器的角色，隨著屋主日積月累的歲月痕跡，逐漸成就獨一無二的人文溫度與精采故事。

圖片提供｜近境制作

圖片提供｜近境制作

圖片提供｜近境制作

美好細節在歲月沉澱裡慢慢成形

在留白之外，設計師還藉由掛畫、家具與燈光作為後續調性的延伸。牆面刻意保留純淨，方便未來的藝術品自由吊掛，而家具與燈具的位置也隨著個人喜好加以調整。每一次更動，都是居住者與環境共生共融的展現，也是對空間美學的深入詮釋，使得舊宅翻修這一件事情，沒有停止線，轉而化身為一段能夠持續發展的奇妙旅程。

圖片提供｜近境制作

圖片提供｜近境制作

從翻修到完成，「留白」始終是貫穿本案的核心。它並非空缺，而是一種給予未來彈性的安排，使住所能在時間的淵遠流長中逐步成長為屋主理想的模樣，至於家的輪廓，便在這樣的愜意日子裡，慢慢變得清晰而柔軟。

圖片提供｜近境制作

圖片提供｜近境制作

圖片提供｜近境制作

圖片提供｜近境制作

圖片提供｜近境制作

(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第161期)

圖片提供｜住宅美學

