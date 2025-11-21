近境制作：旋階書韻 擷取白色弧線打造溫柔避世之境

【文字整輯｜王程瀚、圖片提供｜近境制作】

生而為人，我們總是在時間的長河中緩緩前行，而家既是遮風避雨的所在，更是安頓心靈的庭園，收藏著那些無聲的日常，承接每一個清晨的微光與黃昏的夕陽。當把對人生的想像，化作一磚一瓦的實體，這間由近境制作負責規劃，面積約45坪的住宅，便不再只是由鋼筋水泥構築的冰冷量體，而是用生活堆疊出來的非凡風景，每一處轉角都隱藏著獨特的故事，等待居住者細細品味。

圖片提供｜近境制作

圖片提供｜近境制作

關於家的意義 從細節處開始低語

走進這座位於台北繁華地帶的樓中樓，一股沉靜氣息迎面而來。設計師巧妙將一樓打造為開放式的公領域，客廳與餐廳緊密相連，於是視線得以自由穿梭，卻又隱約界定出各自的歸屬。沒有多餘裝飾，暖色調的木質地板與牆面，搭配粗糙卻溫潤的特殊漆，形塑層次分明的視覺效果。陽光透過木百葉窗灑落，隨著日影推移，光影在室內勾勒出不同樣貌，為每一個角落注入鮮活的生命力。

廣告 廣告

圖片提供｜近境制作

圖片提供｜近境制作

在客廳一側，電視牆以淺色義大利洞石製成，表面細膩切線與木地板相呼應，展現材質之間的微妙對話。沙發旁擺放著一張外觀圓潤的單椅，成為空間裡一抹獨特的存在。視線向右轉，便來到餐廳。實木餐桌搭配藤編長凳，樸實親切的觸感，為用餐時光增添幾許自然隨興。而懸掛於餐桌天花的兩盞造型獨特的吊燈，如雲朵般輕盈，也為用餐區帶來一絲藝術氣息。

圖片提供｜近境制作

餐廳旁設置一道黑色鐵件拉門，搭配細緻的藤編網格，輕巧地將起居室與主空間做出區隔。這道拉門既能引入採光，又保持視覺通透感。起居室的牆面，安排整面實木書櫃，書本與收藏陳列其中，彷彿述說著屋主累積的人生閱歷與興趣。微弱的燈光從層板底部靜靜流瀉而出，為空間帶來溫暖的光暈，也襯托出別具一格的人文品味，加上一張布沙發靜靜依偎在窗邊，成為午後閱讀、聽音樂，或是單純放鬆沉澱心情的最佳去處。

圖片提供｜近境制作

在圓弧轉折間 生活被層層書寫

目光回到室內中央，一座優雅的白色螺旋樓梯，盤旋而上，成為整個空間最引人注目的焦點。它不僅是一條通往二樓的垂直動線，更像一座大型雕塑，記錄著家人共同經歷的歲月。沿著階梯拾級而上，光帶由天花沿著階梯的弧度延伸，指引著動線，也讓人在行走間，深刻感受到光影的變化。

圖片提供｜近境制作

圖片提供｜近境制作

圖片提供｜近境制作

二樓規劃為屋主的私領域，每個房間都帶有專屬的靜謐氣質。主臥室延續公領域的溫潤調性，以溫暖木質調與特殊漆貫穿其中。床頭背牆嵌入隱藏式燈帶，營造柔和氛圍。其餘次臥室則採用抬高床架設計，床鋪下方安裝抽屜作為收納使用，完美解決儲物難題，再透過木百葉調節光線進出，完整保有居住隱私。

圖片提供｜近境制作

圖片提供｜近境制作

圖片提供｜近境制作

圖片提供｜近境制作

圖片提供｜近境制作

在這樣的空間裡，日子不再是無謂的浪費，而是一幕幕靜靜綻放的詩篇。家，終究是一種緩慢而真實的積累，從此每一次呼吸都有所依託，每一段記憶皆能被溫柔保管。當設計化為日常，當生活持續進行，這座住宅便已悄然被沖洗成一幅幅永不褪色的定格幸福畫面。

(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第160期)

圖片提供｜住宅美學

上設計王看更多資訊