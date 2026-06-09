近大雨等級 曾文水庫6天灌進半座日月潭水庫
〔記者吳俊鋒／台南報導〕西南風與滯留鋒面持續為曾文水庫集水區帶來豐沛水氣，截至晚間9點，單日累積已接近大雨等級，入流不斷，從上週四迄今，合計進水量可望達到6700萬立方米，超過半座日月潭水庫，蓄水率回升至14.94%。
水利署南區水資源分署統計，曾文水庫集水區從上週四到昨天，累積降雨近253毫米，預估帶來5千萬立方米的入流量，有效進補水情。
而今天到晚間9點，曾文水庫集水區單日累積79.7毫米，已接近大雨等級，預估再進帳約1700萬立方米，持續挹注水情。
至於供應民生用水的南化水庫，從上週四迄今，集水區累積降雨超過300毫米，預估可帶來約1280萬立方米的入流量；啟動甲仙攔河堰，從高雄旗山溪進行越域引水，也有逾900萬立方米，雙管齊下，持續挹注水情。
曾文水庫蓄水率近15%
南水分署觀測，截至今晚9點，曾文水庫的水位標高為198.06公尺，蓄水率攀升至14.94%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾8500萬立方米。
南化水庫的水位標高來到166.45公尺，有效蓄水量為2941萬立方米，蓄水率回升至35.95%；南水分署表示，目前台南地區水情正常，仍籲請民眾持續節約用水。
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