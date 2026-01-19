近寒流等級 強烈冷氣團南下

明天天氣如何？ 週二起至週五清晨(20-23日)受強烈大陸冷氣團影響，南北天氣大不同，北部、東部大致為陰時多雲有短暫陣雨天氣，中部以南維持晴到多雲天氣，週二(20日)北部山區及宜蘭局部降雨量可達大雨等級，不過後續兩天水氣會逐日減少。氣溫方面，各地溫度會有明顯降溫，中北部及東部高溫約18度以下，中部高溫由22度逐漸降至20度以下，南部高溫由25度逐漸降至20~22度，感受上會一天比一天冷。夜間清晨各地都有10~13度低溫發生，局部地區有10度以下低溫發生機會，北部濕冷溫差不明顯，整日有寒意；中南部受輻射冷卻溫差明顯，要持續做好保暖，以免著涼。另外中層水氣也很多加上各地山區有5度以下或0度左右低溫，1500公尺以上高山有路面結冰、冰霞或局部降雪發生，要前往山上看雪民眾要多做好準備。 到了週五(23日)高壓中心會逐漸由浙江一帶出海，水氣會減少，僅迎風面東部或東北部為多雲時陰有短暫陣雨天氣，大台北地區會逐漸轉多雲時晴天氣，西半部維持晴到多雲天氣，清晨前各地仍有10度左右低溫，各地白天高溫會稍稍回升1~2度。 週末兩天(24-25日)為高壓迴流偏東風環境，迎風面東北部、東部及恆春半島維持多雲時陰有短暫陣雨天氣，大台北地區及西半部大致為晴到多雲天氣，各地白天高溫可再略回升1~2度，夜間清晨因輻射冷卻持續有低溫發生，局部地區低溫約12~15度，西部空曠處有10~13度低溫機會。 下週二(27日)將再有一波冷氣團南下，且進入2月也會有冷氣團影響台灣，北部、東部地區將長時間有降雨發生且氣溫偏低，西部地區持續有輻射冷卻帶來明顯溫差，請持續追蹤後續預報變化。 以上氣象由 天氣風險 / 薛皓天 提供

Yahoo新聞（報氣象） ・ 4 小時前 ・ 發表留言