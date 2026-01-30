「近平同志如果真的抓了我，希望各家媒體公開此信！」網傳張又俠口述「致習近平公開信」到底說了什麼
中共中央軍委副主席張又俠近日被宣布接受調查，引爆包括軍變、部隊進京等傳言，如今社群網站更盛傳一封張又俠被捕前的「口述致習近平公開信」，全長超過四千字，是以習近平「大院兄弟」的口吻寫就的政治指控與遺書，但無人能夠證明真偽。這封信署稱2025年12月口述，內容直指兩人因為「軍委主席負責制變家長制」決裂，張更極力反對攻打台灣，希望習近平結束獨裁、在二十一大召開時下台。
目前在傳什麼
張又俠落馬因為細節不明，加上他在中國軍方僅次於習近平的位高權重，各方傳言已經形成一種多元敘事的平行宇宙。包括解放軍內部人心惶惶、部分軍官遞出辭呈等內容，多半出自政論節目、匿名爆料，缺乏可交叉比對的第一手證據。重要傳言包括：
「部隊進京／勤王」影像
社群平台流傳大量聲稱是「各地解放軍部隊開進北京」、「進京勤王救張又俠」的照片與影片，台灣政論節目也有搬運與討論，但這些畫面多未能證實拍攝地點、時間與部隊番號，也沒有與衛星圖像、開源情資作嚴格比對，因此目前只能視為待驗證素材，而非已確認的軍事行動證據。
「告全國人民書」
另有「告全國人民書」在中國網路出現，呼籲全軍、全民起義，與張又俠、劉振立同日出事的節點被放在一起渲染，但發布來源與真實作者均不明，雖然被政論節目當作討論素材，尚看不出有實際動員效果或可追溯的權力核心背書。
「致習近平公開信」
這封《張又俠致習近平的一封公開信》在網路廣為流傳，內容指稱他與習決裂，關鍵在於「軍委主席負責制」與是否武力攻台，信中自述反對習近平以「家長制」方式操控軍隊，並不贊成趁俄烏戰爭空窗期攻打台灣。這封信真偽目前完全無法證實，現存僅見電子版本（無親筆簽名手寫版本），也有可能是他人仿作，為了賺取流量、或者試圖動搖習近平與中共的治理權威。
公開信講了什麼？
這封網傳公開信自述有預感會被逮捕，因此授權公開，並且揭開了中共權力核心的巨大裂痕，其中最具顛覆性的指控，是對「中央軍委主席負責制」質變為習近平獨裁的不滿。信件批評這項制度已被徹底扭曲，從一個保障集體決策的機制，淪為一人獨裁的法律外衣，淪為習近平個人的「家長制」，意味著軍隊從制定策略、分析時事到提拔用人，都由主席一人說了算。
這封公開信批評，「火箭式提拔」的將領只會對領袖個人感恩戴德、宣誓效忠，而非忠於國家與人民；軍隊內部大搞「習主席的好戰士」這類文革式的個人崇拜，引發普遍反感。當人民的軍隊變成領袖「自己的家兵」，恐怕也為最高領導人的戰爭意志鋪平了道路，使其凌駕於專業軍事判斷之上。
公開信更戳破了武統台灣的幻想，甚至預測一幅災難性的戰爭圖像：一旦開戰，結果將是「幾十萬軍人填到海裡也沒用」，而美、日必定會介入。屆時南中國沿海的軍事設施、橋樑、油庫等重要目標，都將在數小時內被摧毀，國家海外資產也會被凍結，最終面臨「亡黨亡國」的絕境。
信中更透露，在三中全會期間，張又俠與習近平爆發了激烈衝突。導火線有二：一是作者反對習近平在軍中「突擊提拔那麼多的人」；二是他堅決反對習近平提出的「讓全國進入備戰狀態……在這個時間窗口拿下台灣」的瘋狂提議，這場衝突激烈到導致習近平「氣急生病送到醫院」，三中全會幾乎開不下去，最終需由黨內元老出面協調。
公開信強調，自己與習近平是「一個大院長大的兄弟」，這層關係讓他覺得自己有責任說出諫言。這份諫言，建立在深刻的個人反省與歷史警示之上。作者坦承自己犯下過重大錯誤：「如果我有罪錯的話，一是支持習近平修憲」。公開信更發出軍人忠誠的終極天問：當領袖的命令與國家人民的利益相悖時，真正的忠誠應歸於何方？
原文重點摘錄
「我如果出事了，請將這封信公開。抓我肯定還會有更多的人一同被抓，並不是我們有什麼違紀違法的罪行，只有一個原因，就是我與習近平同志所理解的中央『軍委主席負責制』有不同的看法。」
「我是有條件搞軍事政變的，但我堅決不搞，那動靜太大，一旦失控，國家就會內戰，遭殃的先是雙方無辜的戰士。」
「第一條肯定是說我反對『中央軍委主席負責制』。大家想想，如果軍委主席真的對這麼多年來軍中腐敗負責的話，我會反對吧？我反對的是把軍委主席負責制變成家長制，管得太細太具體，每一件事上都認為自己是天才的專家、英明的統帥。」
「他特別想親自指揮一場宏大的戰爭... 幾十萬軍人填海裡也靠近不了台灣島。」
「最後，我要對近平同志提出幾點期望：一是二十一大召開時到站下崗... 二是不要發動任何形式的戰爭... 三是尊重美國確立的國際秩序... 四是要真誠的改革開放。」
網傳張又俠致習近平公開信
我如果出事了，請將這封信公開。抓我肯定還會有更多的人一同被抓，並不是我們有什麼違紀違法的罪行，只有一個原因，就是我與習近平同志所理解的中央「軍委主席負責制」有不同的看法。當然，還有對武統台灣、與俄羅斯的戰略合作、對快速提拔高級軍官也有重大分歧。
這些分歧在黨內、軍內應該是正常現象，要通過科學與民主集中制的方式去對待與解決。現在看來，他用了特殊辦法來解決。
我想告訴近平同志，寫這封信的時候，我想起的是當年紫陽的那句話：我們老了無所謂了。我是有條件搞軍事政變的，但我堅決不搞，那動靜太大，一旦失控，國家就會內戰，遭殃的先是雙方無辜的戰士。
而對我採取非常規手段，我也不會抵抗是非公義，人心是桿秤，相信歷史也會寫明白的。我內心很平靜，留下這些文字，也希望近平同志有所警醒。你贏了要有風度，也要有底線，不要把事情做的那樣絕，抬頭三尺有神明啊。
我可以肯定的是，如果抓捕我，只會用政變的方式，三五個人密謀，不會經過黨中央政治局集體討論的，但卻會以中央的名義實施與公佈。誰違紀違法？89年是鄧小平違紀違法，不是趙紫陽。但後來鄧小平畢竟在92年還是堅持了改革開放。這次如果抓了我，極大的可能，近平會把中國變成北韓（朝鮮），一心一意為了武統台灣，還會隨時用軍隊在國內搞戒嚴。
我在想抓我之後會給一個什麼罪名呢？第一條肯定是說我反對中央軍委主席負責制。大家想想，如果軍委主席真的對這麼多年來軍中腐敗負責的話，我會反對吧？我反對的是把軍委主席負責制變成家長制，管得太細太具體，每一件事上都認為自己是天才的專家、英明的統帥。毛澤東也沒有這麼管控過軍隊。把人民的軍隊變成黨的軍隊也沒什麼，但變成了自己的家兵，這是最可怕的。火箭式提拔上來的人感恩戴德，沒有原則地宣誓效忠，讓軍隊創作習主席的好戰士，完全是文革那一套。關鍵是那個時代資訊封閉，宣傳成功，現在資訊這樣發達，這麼宣傳都不可以有人真心把你當成偉大領袖崇拜，只會讓更多的人反感你。
網絡上也有影片，大家都看到了，近平同志在會場出現時每一個人都要起立鼓掌，跟北韓金正恩一樣了。我在現場的表現大家也看見了，我內心反感，局促不安，這也屬於反對軍委主席負責制吧。
海外各種炒作，我與近平同志的內爭，軍情部門經常有信息整理給我看，我看了只是一笑置之。如果我被抓，問題出在我們自己的制度，制度不改，每一個人都可能成為下一個受害者。
黨的領導不是黨的最高領導人事無巨細地控制一切，而是領導人民制定法則與戰略，然後每一個黨員都要遵守。軍隊歸黨的領導也一樣，「軍委主席負責制」是集體領導下的軍委主席負責，只有在戰爭時期軍委首長才是三軍統帥。平時制定策略、分析時事、提拔用人，不能由軍委主席一個人說了算。
習近平同志與我的分歧，恰恰發生在這些方面。更為嚴重的是，我發現他一直在尋找機會，發自內心地想發動一場戰爭。他特別想親自指揮一場宏大的戰爭。在南中國海的衝突，特別是發生在中印邊境的戰爭，完全沒有必要。
我是經歷過戰爭的人。領導人發動戰爭，讓無數的士兵們犧牲掉生命。過不了多久，兩國領導人又是親切握手，同志加兄弟。這不是英明的領導人會幹的事情。
當年與我一起戰鬥的士兵，還有軍官犧牲了，都埋在邊境當地，他們的父母兄弟想去看一眼都沒有路費。和平年代製造這樣的悲劇，是鄧小平的罪孽。沒多少人知道吧，鄧小平為了自己的權力高於一切人，82年修改憲法，才搞了這麼個「軍委主席負責制」。毛澤東的時候是沒有這麼個制度的。
鄧小平從來不宣傳，他知道這種修憲就是為他個人集權搞的。當時軍委裡楊尚昆幾個人幫著搞成了，鄧小平修憲，習近平修憲，其實都是重要人物搞定的，全國人大不得不通過政治局定好的，誰不舉手抓誰。
後來鄧小平能夠幹掉趙紫陽和胡耀邦同志，敢在長安街上開坦克開槍，對人民進行鎮壓，都是因為「中央軍委主席負責制」。這麼個制度給了他最高權力。
那麼回過頭來看，鄧小平造了這麼多的罪惡，這對鄧家人好嗎？對黨和國家、對人民好嗎？我勸近平同志其實是為了他與他家人好，畢竟我們是一個大院長大的兄弟，只有我能跟他說點真心話。
打台灣與美國、日本接著打仗，不會像當年鄧小平打越南和鎮壓學生那麼簡單。他家人還有我們國家都會有無窮的災難，幾萬人、幾十萬名軍人犧牲，我是無法想像後果的。這樣的戰爭打下去兵變了或者黨國被人民推翻了，會不會血腥清算這些發動戰爭的領導人？想想都可怕。
軍隊是保衛國家和人民，而認為軍隊是用來打仗的，當然是嚴重的錯誤觀點。我在軍委，我還能勸勸他，或者說制約他不犯下嚴重錯誤。一旦我被抓了，劉振立還有其他許多同志也會被抓，軍中都是他親自挑選的將官，我們的國家成為軍國或者隨時戒嚴搞得跟北韓一個樣，問題比文革還嚴重。
說說我與近平同志的矛盾，三中全會前就有了。他突擊提拔那麼多的人，完全不顧軍隊的選擇規矩，引發大量官兵不滿。更嚴重的是，他們動用手中權力和老大的信任，在軍中形成團團伙伙，開始搜集證據，要查處我。
我與近平在三中全會時發生了衝突，一是用人問題，二是要通過軍隊讓全國進入備戰狀態，要在俄羅斯打烏克蘭的時候，在這個時間窗口拿下台灣。我與劉振立同志不同意，張生民不說話。我認為軍委應該講民主集中制，近平同志就說我違背中央軍委主席負責制。結果呢他氣急生病送到醫院，三中全會差點開不下去。當然，這只有幾個人知道內情，常委們慌亂了，這才有元老們出來幫助協調。後來外網上出現北戴河共識，主要內容還是對的，一是近平同意21大不再連任，二是為了黨和國家安全穩定要適當分權，蔡奇負責黨務，李強負責國務院，我負責軍委，相當於常務領導人。後來成立中央決策協調機構，也是為了制約中央最高決策，不出現重大錯誤，這些大家通過新聞應該看得出來。
三中全會後，元老們更多的出來活動了，這背後是軍方力量在保持高層權力的平衡。後來問題出在哪裡呢，蔡奇與李強還有政治局常委，都是近平親自提拔的，都完全聽他一個人的指令，他們不依賴近平就沒有權威，所以他們更喜歡上面有一個人搞集權，出了事有上面老大頂著，國家與人民蒙受怎樣的災難也跟他們無關，他們在疫情期間就是這麼幹的。
而我又不能不聽黨中央的各種活動，有些我婉拒，有些不得不配合，我都無力改變這樣的格局，退休老同志們更無奈，他們最終對我下手極有可能，但不會有元老支持抓我的。
如果我有罪錯的話，一是支持習近平修憲，沒有軍方作為背景支持，僅靠蔡奇動用黨政系統是辦不成的。近平因此走極端，20大現場把胡錦濤直接架出去了，讓我震驚。十八大時錦濤高風亮節，把權力都交給了近平，十年時間你就這樣對待前總書記？做人怎麼也得有點底線吧。原因大家都知道，就是錦濤與近平商定好的，讓春華進入政治局常委，做政協主席，結果呢，常委都沒有當成，政治局也沒有進。
二是我被動支持了近平對俄羅斯上不封頂的幫助，其實就是支持俄羅斯入侵烏克蘭，造成了整個歐洲與烏克蘭對我國的敵意。當時過高估計了俄國的實力，以為俄國閃電戰就會佔領烏克蘭，然後呢，他們就該支持我們解放台灣。結果呢，俄羅斯與烏克蘭都恨我們，年前我到俄羅斯高規格的接待，會談卻非常不友好。毫無意義的俄烏戰爭，同一個民族互相殘害。如果我們打台灣，同樣也是這樣的結局。
多說兩句，解放台灣，我本來也很想完成祖國統一大業。後來聽劉亞洲分析，嚇出一身冷汗，幾十萬軍人填到海裡，也靠近不了台灣島。戰爭開打，日本就會捲入，接著美國參戰，南中國沿海軍事設施與橋樑、油庫，都會在幾小時內被美日聯軍摧毀。我們也能摧毀台灣的一些建築，最後呢還得戰爭賠償，國家海外資產都會凍結，國將不國，亡黨亡國。
近平同志的問題出在身邊的一些馬屁精，把他忽悠成絕世偉人，台灣解放了就實現了中國夢，比毛澤東還偉大光榮。誰對近平說真話，誰就可能當面挨耳光。劉亞洲這樣說真話，有智慧的人只能待在牢裡，我可能也不例外。抓我之後肯定要羅織更多的罪名，叛國呀，腐敗呀，極有可能，因為總得找個罪名吧，讓全世界都知道我是漢奸、賣國賊，也是腐敗分子。我都是中央軍委副主席了，安全退休，能夠有正國級待遇，我為什麼要背叛祖國、背叛黨。
我與俄羅斯與美國的接觸都是維護國家利益，雙方交換信息也是授權範圍之內的。其實我與美國人交流時，美方故意洩露高級機密，譬如給我看我們的軍事基地的照片，核設施的佈局圖，甚至黨和國家領導人的私人住處都極其詳細。他們的目的非常明顯，就是高科技每天都在空中盯著我們，什麼都知道，目的是讓我們不要發動戰爭啊，沒有勝算的可能。
至於腐敗之類的，從家中拉出一車子美元與人民幣，這可能嗎？他們可能會拍出這樣的影片——從我家拉出什麼美元、人民幣，也會利用美國主流媒體數落我的各種罪行，這都是套路，大家不要當真。
我與近平的矛盾早就公開化了，如果真有巨額財富，也早就銷毀了，這些身外之物，對我這樣年齡、這樣地位的人都是雲煙。如果在秦城養老或者被近平槍決了，就更不需要這些東西了。
對了，去年近平要看審判38軍前軍長徐勤先的影片，我們調出來也看了，令我震撼。五個多小時，看過之後，我為這位忠義的將軍痛哭，一夜未眠。這份影片軍中高級將軍們也看了，後來不知被誰傳到海外。不知近平看了徐勤先的影片後作何感想，這樣忠於國家與人民的將軍，才是真正的軍人，寧願自己受屈辱，也不對人民開槍。
由此，我們要反思「中央軍委主席負責制」帶來的罪錯與惡果，如果都無原則，無人性的去聽從軍委主席的指令，最高權力不受制約，我們國家還會有更大的災難，我們黨、我們最高領袖，還有中央軍委主席，都會犯下嚴重的罪錯。如果要求軍人永遠效忠黨和領袖，不問對錯，只忠誠於中央軍委主席，我們還會犯下不可饒恕的罪行。
最後，我要對近平同志提出幾點期望，一是二十一大召開時到站下崗，這是三中全會時你的承諾；二是不要發動任何形式的戰爭，軍隊是用來保家衛國的；三是尊重美國確立的國際秩序，永遠不要與美國為敵；四是要真誠的改革開放，如果熱愛中國人民，就應該還權於民，兌現延安時期的民主憲政的承諾。
近平同志如果真的抓了我，希望各家媒體公開此信，我希望他也能看到這封信。
以上內容為我的口述，由友人整理，我看過了並授權發佈，沒有秘書參與。
張又俠2025年12月
