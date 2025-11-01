近年「Netflix原創台劇」IMDb評分TOP10！《回魂計》第9，《影后》第2，冠軍是真值得追
【文／Beauty美人圈．Eve】Netflix《回魂計》上線後掀起熱烈討論，一再反轉的劇情話題性十足，Netflix近年也有不少原創劇，例如剛在金鐘獎大放異彩的《影后》、《童話故事下集》、《誰是被害者2》，還有《忘了我記得》、《模仿犯》等都很值得一看。以下近年「Netflix原創台劇」IMDb評分TOP10，《回魂計》第9，《影后》第2，冠軍8.2分評價超高！
近年「Netflix原創台劇」IMDb評分TOP10：《正港分局》5.9
《正港分局》是破億國片《關於我和鬼變成家人的那件事》的後續影集，由許光漢、王淨等人主演，雖然林柏宏沒回歸有點可惜，但又加入邰智源、坤達、黃宣等新卡司，同樣令人期待，不過上線後評價有點兩極，有人認為整部劇毫無邏輯，有點不知道在幹嘛，但也也觀眾覺得劇情把搞笑跟懸疑融合得很不錯。
此劇以「成語殺人事件」為故事主軸，描述超兩光的正港分局小隊，在破獲毒梟案件後，馬上面對棘手的連續殺人事件，許光漢飾演的吳明翰及王淨飾演的林子晴開始追查此案，發現竟與20年前的成語殺人案有關，便找了當年的兇手，也就是邰智源飾演的水源協助破案，超ㄎㄧㄤ的警員們努力與中文造詣超強的兇手鬥智。
近年「Netflix原創台劇」IMDb評分TOP9：《回魂計》6.8
《回魂計》由舒淇、李心潔、鍾欣凌、賈靜雯等超強卡司主演，久未演出影集的兩位影后舒淇、李心潔共同飆戲看點十足，加上神秘色彩十足的復活劇情，讓這部劇一上線討論度就超高。雖然劇情還是有些不合邏輯的地方，但因為有不少伏筆，加上導演撐一開始是計畫拍三季，因此很有可能還有後續劇情，讓觀眾相當期待。
此劇描述一起駭人的詐騙綁架案，讓兩位母親陷入無盡悲痛，雖然詐騙首腦已伏法，但對受害家屬來說，法律的裁罰遠不足以撫平傷痕。於是兩位母親決定進行禁忌的「回魂儀式」，讓兇手復活七天，由她們親手審判甚至施以酷刑與精神折磨，並勒索其母親索取贖金。儘管復仇過程猛烈，她們卻在愛與恨、正義與救贖、倫理與人性之間反覆掙扎。
近年「Netflix原創台劇」IMDb評分TOP8：《此時此刻》6.9
《此時此刻》是卡司超華麗的一部劇，集結了賈靜雯、吳慷仁、小S、王淨、林柏宏、林心如等大咖演出，宣布演員陣容時就讓觀眾超級期待。此劇描述在疫情底下，發生在不同城市裡人與人之間的種種相遇交織而成的愛情插曲，由一場「戀愛實境節目」開啟故事篇章，串起十種遇見愛情的故事。
這部劇的每一組CP都非常新鮮，例如吳慷仁搭配小S、林柏宏配上Lulu，還有賈靜雯與曾敬驊上演辦公室姊弟戀，每一對都超有火花，其中劉俊謙與郭雪芙的配對更是大受歡迎，成為10個故事中的大黑馬；此劇播出後就登上Netflix排行榜，不過評價也趨於兩極，有人看了之後覺得名過於實，有些可惜，不過能看到與以往不同的組合飆戲還是非常過癮。
近年「Netflix原創台劇」IMDb評分TOP7：《模仿犯》7.0
《模仿犯》集結了吳慷仁、姚淳耀、柯佳嬿、庹宗華等眾多實力派演員，上線後人氣狂飆，榮登Netflix全球非英語影集排行榜第二名的寶座，還登陸歐洲和中東，讓台劇走上國際舞台。雖然結局的評價有些兩極，但劇中懸疑的氣氛和兇手血腥的犯案手法，讓觀眾忍不住想一直追下去，看看誰才是真正的兇手。
此劇改編自日本推理女王宮部美幸同名小說，宮部美幸在台灣也有很多書迷，自然有很多人會關注這部劇，劇集將時間背景設定在90年代，吳慷仁飾演一名擅長偵辦兇殺刑案的檢察官郭曉其，面對連續殺人命案，辦案過程中兇手不斷的挑釁，讓他決心不惜染髒自己的手，賭上人生也要找出兇手的犯案證據。
近年「Netflix原創台劇」IMDb評分TOP6：《童話故事下集》7.1
《童話故事下集》由柯佳嬿與劉以豪主演，這是劉以豪相隔多年再次回歸台劇，一改霸總形象，飾演超級媽寶，柯佳嬿則演出潑辣厭世的人妻，一邊忍受媽寶老公，一邊思考婚姻是否真的有意義。除了男神女神的新鮮組合，飾演劉以豪媽媽的柯淑勤更是展現影后實力，完美詮釋了一位溺愛兒子的媽媽，而傅孟柏、曾敬驊、姚愛寗等配角的表現也十分亮眼。
劇中出現了許多婚姻中會出現的問題，雖然是用誇張搞笑的方式呈現，但還是讓已經進入婚姻的人心有戚戚焉，雖然有觀眾覺得結局還是過於「童話故事」，不過大部分的評價都滿正面的，尤其是這部劇的台詞非常貼近生活，沒有一般台劇台詞不自然的老毛病，相當值得稱讚。
近年「Netflix原創台劇」IMDb評分TOP5：《愛愛內含光》7.1
《愛愛內含光》由詹子萱、柯震東、林哲熹、巫建和、夏于喬、馬志翔、苗可麗、洪都拉斯主演，是一部主打性愛的家庭劇，集結不同世代的實力派演員，討論各個年齡層會遇到的情感議題，以及在性與愛之間的矛盾、挑戰、接納與成長。
此劇的搭配也相當吸睛，飾演老夫老妻的苗可麗及洪都拉斯演技相當自然，讓觀眾像是看到自己的爸媽，而夏于喬、馬志翔這段師生戀遇到七年之癢的瓶頸，也是許多伴侶煩惱的問題，詹子萱、柯震東則是反映出年輕世代的約砲文化；不過豆瓣上最多人討論的是林哲熹、巫建和的BL線，認為這條線的故事相當完整，甚至敲碗拍專屬他們的外傳。
近年「Netflix原創台劇」IMDb評分TOP4：《誰是被害者2》7.5
《誰是被害者》相隔4年，去年推出第二季，讓觀眾們超級期待，除了張孝全、許瑋甯、李沐等原班人馬，還加入蘇慧倫、藤岡靛、劉俊謙等新卡司，描述張孝全飾演的鑑識官方毅任迎接李沐飾演的女兒江曉孟離開觀護所，即將展開新生活時，張孝全卻成為連續殺人案的頭號嫌疑犯，案件牽起一起15年前他經手的情殺案，而他的恩師聲譽同樣遭到質疑，他努力查明真相還自己清白，否則他將再一次失去與曉孟的家。
第二季上線後的確掀起話題，不僅懸疑性十足，畫面也跟第一季一樣超級讓人衝擊，但卻有不少令人出戲的地方，例如犯人復仇過程太像八點檔，外國演員的口音太重等，不過整體來說還是很不錯。而且第一季拿下金鐘新人獎的李沐，又以第二季奪得迷你劇集女配角獎，是首位以同個角色兩度得金鐘獎的演員。
近年「Netflix原創台劇」IMDb評分TOP3：《忘了我記得》7.5
《忘了我記得》由劉若英執導，找來謝盈萱搭配許久不見的秦漢，感人父女情感動許多觀眾，此外還有霍建華、劉品言、陳以文等強大卡司，這樣的組合讓觀眾覺得相當新鮮。雖然播出後評價有些兩極，不過還是有不少觀眾大讚《忘了我記得》情感描寫相當細膩，尤其是秦漢詮釋罹患失智症的老人惟妙惟肖，不愧是老戲骨。
《忘了我記得》描述謝盈萱飾演的程樂樂白天在便利商店打工，晚上是脫口秀演員，過著日復一日的平凡生活，卻沒想到人生考驗接連而來。一邊面對與霍建華飾演的丈夫感情挑戰，一邊處理秦漢飾演的父親生活上的種種困境。這一連串的人生意外讓程樂樂重新鼓起勇氣，真實面對自己，在工作與生活中，打破並重新建構了自己和父親、戀人、朋友的關係。
近年「Netflix原創台劇」IMDb評分TOP2：《影后》7.8
Netflix《影后》集結了楊謹華、謝盈萱、薛仕凌、鍾欣凌、楊貴媚等實力派演員，新生代的詹懷雲、林廷憶表現也很亮眼，劇中還有許多橋段與台灣演藝圈的狀況不謀而合，而且有很多彩蛋，等著觀眾多看幾次慢慢去發現。而曾莞婷與楊謹華不負眾望，分別拿下金鐘女配角及女主角獎，成為金鐘獎的大亮點。
此劇描述謝盈萱飾演的薛亞之，與楊謹華飾演的周凡不僅是同期出道的女明星，私下也情同姐妹，雖然八卦週刊經常以「競爭關係」形容二人，但這一點也不影響她們的感情。然而在薛亞之決定要嫁給薛仕凌飾演的李子齊後，一場變調的婚禮使薛亞之與周凡從姐妹變宿敵。
近年「Netflix原創台劇」IMDb評分TOP1：《人選之人－造浪者》8.2
《人選之人－造浪者》是台灣第一部講述政黨幕僚的職人劇，描述在火熱的總統大選檯面下，一群如火如荼每日面臨各種艱難抉擇、歷經選情驚濤駭浪，為選戰不停奔忙的基層文宣幕僚們，在選戰背後的造浪者職場故事。
除了劇本身好看，戲外的發展也吸睛，由於劇中探討職場騷擾，台詞「我們不要就這樣算了好不好」帶給不少受害者勇氣，促成了台灣演藝圈的MeToo運動，而飾演總統候選人林月真的賴佩霞又宣布擔任郭台銘副手，雖然後來退選，但還是話題十足。《人選》雖然是職人劇，卻不會過於嚴肅無聊，反而相當輕鬆，但在重要議題上也不馬虎，十分值得一看。
