近年年輕名人血癌頻傳醫師：異體移植後掌握「三吹四請」及早揪出 GvHD

近年韓國演藝圈接連傳出年紀僅二、三十歲的藝人因血癌住院或接受治療的消息，引發社會高度關注。包括曾活躍於舞台、形象青春亮眼的韓團女星 Jiwon，及因實境節目《單身即地獄》爆紅、給人健康陽光印象的車炫承，都在年輕時就被迫暫停工作、面對突如其來的健康挑戰。相關消息也讓外界重新意識到：血癌並非只發生在年長族群，即使正值事業高峰、看似身體強健的年輕人，也可能在一夕之間面臨生命中的巨大變故。

對部分患者而言，異體造血幹細胞移植是邁向康復的重要一步，但林口長庚紀念醫院血液腫瘤科蘇羿囷醫師提醒，真正棘手的考驗往往不是移植本身，而是移植後的併發症——移植物抗宿主疾病（GvHD），若未及早發現，可能造成不可逆的器官損傷。因此，蘇羿囷醫師特別呼籲患者在移植後第一年務必掌握「三吹」：每三個月定期吹一次肺功能檢查；「四請」：注意皮膚、眼睛、口腔、肺部四個常見出現異常器官。有狀況請馬上回報給醫師，把握黃金時間偵測異常，才能守住健康日常生活。

▲ 蘇羿囷醫師表示，慢性移植物抗宿主疾病症狀較為隱晦，多為皮膚逐漸變緊、變厚、變硬；眼睛乾澀、易畏光；口腔乾燥、吃東西容易燙到、吞嚥困難；走路突然覺得吃力、上下樓梯變喘、時常咳嗽等。

為何會發生移植物抗宿主疾病(GvHD)？ 有哪些症狀？ 如何察覺？

蘇羿囷醫師表示，相較於急性移植物抗宿主疾病（GvHD）的症狀快速且兇猛，慢性移植物抗宿主疾病（GvHD）更像是一個緩慢而持續的纖維化進程，許多跡象看似只是「日常小問題」，因此常被患者忽略。移植物抗宿主疾病（GvHD）發生，源於移植後在患者身上新建立的免疫系統，將受者自身的器官、組織誤判為敵人進而發動攻擊引起的發炎反應。

過去臨床上多以移植後 100 天作為區分，將移植物抗宿主疾病（GvHD）分為急性與慢性；但近年來，診斷已更著重於實際出現的症狀表現。對此，蘇羿囷醫師也進一步說明急性與慢性移植物抗宿主疾病（GvHD）的差異。急性症狀較為劇烈，通常為大片皮膚紅疹、腹瀉、腸胃道不適、黃疸，反應明顯且來得快，較容易被注意。反之，慢性症狀較為隱晦，也更容易被忽略，多為皮膚逐漸變緊、變厚、變硬；眼睛乾澀、易畏光；口腔乾燥、吃東西容易燙到、吞嚥困難；原本輕鬆走的路突然覺得吃力、上下樓梯變喘、時常咳嗽。

蘇羿囷醫師特別提醒，若輕忽慢性移植物抗宿主疾病（GvHD），可能導致不可逆之健康衝擊。為讓患者能更迅速掌握自身狀況，有經歷過移植的病友，請記住「三吹四請」口訣守護健康：「三吹」即為每三個月定期吹一次肺功能檢查；「四請」意即，皮膚、眼睛、口腔、肺部四個常見出現異常器官有狀況，請馬上回報給醫師，避免錯過最佳黃金治療期。

▲ 蘇羿囷醫師澄清，移植物抗宿主疾病（GvHD）並非全然是壞事；事實上，移植後出現一定程度的免疫反應，代表新的免疫系統已在患者體內順利運作，具備辨識與清除異常細胞的能力。

發生移植物抗宿主疾病(GvHD)一定是壞事？ 可控可管更為關鍵

蘇羿囷醫師也特別釐清一個常被誤解的觀念：移植物抗宿主疾病（GvHD）並非全然是壞事。事實上，移植後出現一定程度的免疫反應，代表新的免疫系統已在患者體內順利運作，具備辨識與清除異常細胞的能力，這也是異體造血幹細胞移植能發揮治療效果的重要原因之一。

臨床真正追求的目標是「可控制、可管理的移植物抗宿主疾病（GvHD）」，而不是嚴重失控的排斥反應。若免疫攻擊過於強烈，反而會對皮膚、肺部、肝臟等重要器官造成長期甚至不可逆的傷害，影響患者生活品質及預後。因此，蘇羿囷醫師強調，關鍵不在於是否發生移植物抗宿主疾病（GvHD），而在於能否及早發現、及時介入。患者若能主動觀察自身症狀的細微變化，並在第一時間回報醫師，醫療團隊才能適時調整治療策略。

▲ 蘇羿囷醫師指出，部分對類固醇反應不佳，或治療中始終無法順利降低劑量的患者，現今已有第二線標靶藥物可作為治療選項。(圖片僅示意，非當事醫師與患者)

移植物抗宿主疾病(GvHD)如何治療？ 年輕急性血癌病友靠二線標靶藥物穩定控制

目前慢性移植物抗宿主疾病類固醇是的第一線治療以類固醇為主。由於類固醇是對免疫系統進行全面抑制，蘇羿囷醫師指出，長期使用恐帶來感染風險、骨質疏鬆、血糖升高與外觀改變等副作用。而對於部分對類固醇反應不佳，或治療中始終無法順利降低劑量的患者，現今已有第二線標靶藥物可作為治療選項；經醫師評估後，許多患者的慢性移植物抗宿主疾病（GvHD）發炎反應也能因此獲得有效控制。

蘇羿囷醫師曾經收治一名年輕急性淋巴性白血病患者的案例。該患者在移植後出現慢性移植物抗宿主疾病(GvHD)，加上身體狀況無法長期使用類固醇，使治療一度受阻。然而，經過與醫療團隊積極溝通，並及時調整治療策略、啟用第二線標靶藥物治療後，患者的症狀逐漸改善、皮膚脫皮也受到良好控制。蘇羿囷醫師分享道：「回診那天，他甚至拿著兵單開心地告訴我，他已恢復健康、準備履行兵役義務，重新回歸日常生活。」

「移植不是終點，而是人生新起點」。蘇羿囷醫師提醒，患者在療程中觀察自身症狀、即時回報副作用，是讓患者把獲黃金治療期，以及早日回到日常生活的關鍵之鑰。

