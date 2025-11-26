近年最大規模！台東分署招募16名森林護管員 29日起甄試
林業及自然保育署台東分署115年度森林護管員甄試將於29日至30日在台東東海國中登場，本次預計錄取16人，含5名原住民族保障名額，為近年來最大規模招募，共吸引55人報名。
甄試分為兩階段，29日進行術科測驗，包含125c.c.以上循環檔機車騎乘，以及20公斤負重跑走1500公尺（男性12分鐘內、女性13分30秒內），對考生體能要求不低；30日進行筆試與口試，筆試科目為作文及森林暨自然保育概論。台東分署提醒考生務必準時報到，並備妥相關證件及適合應試的裝備。
台東分署指出，森林護管員肩負林地巡護、棲地保育及治山防災等重任，錄取人員預計於115年1月5日報到，接受1個月專業訓練後投入第一線護林工作，為守護台東山林資源注入新血。
