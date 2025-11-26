近年最大規模！台東分署招募16名森林護管員 29日起甄試

作者/林招煌根據蓋洛普調查，高達 70% 員工離職與主管有關。留才關鍵不在薪水制度，而是主管的領導力與同理心。好主管能創造心理安全感，讓人才願意留下；主管不好，則讓再好的公司也留不住人。為什麼公司留不住人？問題往往不在制度公司規模不錯、制度完善、薪水也有競爭力，卻總是留不住關鍵人才？許多企業主以為問題出在外部條件，事實上，真正讓人才離開的，往往是「人」本身——特別是主管。根據蓋洛普（Gallup）調查，高達 70% 的員工離職原因與直屬主管有關。不是工作太難、福利太少，而是每天共處八小時的主管，決定了員工對工作的滿意度與歸屬感。管理大師彼得・杜拉克（Peter Drucker）曾說過一句名言：“Culture eats strategy for breakfast.”——文化會吃掉你的策略。再高明的商業策略、再完善的流程制度，若沒有主管以正向的方式領導與溝通，組織文化最終仍會崩解。氣氛變調，團隊散漫，人才自然不會久留。好主管創造「心理安全感」一位優秀的主管，不是命令者，而是心理安全感的建立者。他懂得鼓勵表達意見、給予發揮空間，也會在關鍵時刻提供支持與具體回饋。Google 的著名研究「

