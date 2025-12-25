近年最潮濕的耶誕節！美南加州暴風雨侵襲、6郡進入緊急狀態

美國加州接連暴雨，來自中國的一名遊客12月24日在聖塔蒙尼加碼頭撐傘步行。美聯社



美國南加州近日連續逼遇冬季風暴侵襲，最新一波暴風雨預計將在25日耶誕節當天抵達，帶來陣雨及可能的雷雨。當局警告大雨可能導致暴洪及土石流，並對今年1月曾遭野火肆虐的地區發布疏散警告，南加州民眾恐面臨近年最潮濕的耶誕節。

美聯社報導，此前橫掃南加州的強烈冬季風暴降雨已開始減弱，但新一波暴風雨又來襲。許多淹水區域位於年初野火災區，這些地方因植被遭焚毀，吸收水分能力較弱。

加州州長紐松（Gavin Newsom）已宣布6個郡進入緊急狀態，以允許州政府撥款協助救災，並向多個沿海及南加州的郡部署緊急資源與救難人員，加州國民兵也處於待命狀態。

聖伯納地諾郡消防員表示，泥漿與碎屑24日沖向路口，導致通往洛杉磯東北約130公里聖蓋博山脈度假小鎮萊特伍德（Wrightwood）的道路受阻。他們已救出多名受困車內的民眾，目前尚不清楚具體獲救人數。

美國加州南部連續遭暴風雨侵襲，通往山區小鎮萊特伍德的138號公路坍方。美聯社

美國加州南部接連有暴風雨來襲，山區小鎮萊特伍德一名居民，12月24日耶誕夜忙著清理灌進家中的泥水。美聯社

加州官方表示，該地區已發布就地避難令，消防員也挨家挨戶檢查房屋。

同樣位於聖蓋博山脈的萊特溪地區也收到疏散令。當地居民岡瑟及家人在洶湧的洪水沖毀社區唯一聯外橋樑後，受困於萊特溪。超過12名鄰居前往社區中心避難或尋找飯店住宿。

岡瑟表示：「今天早上出門上班的人全都回不來，一半的家庭留在這裡，另一半則在小溪的另一邊。」他提到自己備有充足物資，並與這個約280人的社區保持聯繫；住在同一條街上的兩名護理師也主動為需要醫療照顧的人提供協助。

萊特伍德商會主席、在這座山城居住45年的奎克說，去年的野火導致當地大片地區失去樹木。

暴風雨造成一些民眾受困。男子布朗和妻子及14個月大的女兒困在租來的一間萊特伍德木屋中，食物幾乎耗盡，尿布也僅剩約一天的量。

布朗表示，通往山下及雜貨店的道路已被落石與岩屑阻斷。一位居民得知布朗一家的狀況後在臉書社團發文求助，不到一小時內，鄰居們帶著足夠度過風暴的物資出現，包括麵包、蔬菜、牛奶、尿布及濕紙巾。

布朗感嘆：「沒辦法回家與家人共度佳節雖令人難過，但大家展現的善意確實讓人備感溫馨。」

去年10月橘郡「機場大火」（Airport Fire）火場週邊的居民也被要求疏散，包括馬里布在內的沿海地區，直到24日晚間仍處於洪水警告之下。

沙加緬度谷及舊金山灣區大部分地區也發布強風與洪水預警。受洪水影響，包括伯班克機場附近的5號州際公路部分路段在內的多條道路已關閉。

國家氣象局氣象學家沃福德（Mike Wofford）指出，這波風暴是由多條「大氣河流」（atmospheric rivers）引起，在年度旅遊最繁忙的這一週內，從熱帶地區帶入大量水氣。

南加州往年此時的降雨量通常為13至25毫米，但本週許多地區降雨量可能高達100至200毫米，山區甚至更高。

加州內華達山脈部分地區的大雪與陣風，造成「近乎白茫茫一片」的視線障礙，使山路交通變得非常危險。官方表示，太浩湖周邊存在「相當大」的雪崩風險，這項冬季暴風雨警告將持續有效至26日上午。

加州公路巡邏隊通報，沙加緬度南部發生一起疑似與天氣有關的車禍，導致副警長卡拉瓦洛（James Caravallo）喪生；他駕駛的車輛因超速而在濕滑路面上失控，撞上電線桿。

