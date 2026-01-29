近年爆多起重大兒虐案 安置盟及林月琴籲救回來更要接得住孩子

照片來源：DALL·E 3 生成之 AI 示意圖

台灣全國兒少安置機構聯盟今（29）日表示，近年多起重大兒虐事件引發社會高度關注，但制度與社會資源多集中在「即時救援」與「事後究責」，然而孩子被救回來之後，制度能不能長期承接、陪伴他們長大，長期缺乏完整討論。為此，安置盟今天與立法委員林月琴和陳培瑜共同召開記者會，並發布《民間版替代性照顧政策白皮書》。

記者會指出，現行替代性照顧體系面對「高創傷、高複雜需求兒少」已出現結構性缺口，呼籲國家正視救援之後的制度責任。安置盟指出，救回來不是結束，真正的考驗在接得住；替代性照顧承接的是孩子生命中最脆弱的時刻，許多孩子即使成功被救援，仍帶著複雜創傷、情緒失序與長期發展需求進入安置體系。

安置盟強調，現行制度仍常以例外個案思維處理，缺乏面對「高需求已成常態」的結構性回應，孩子被救回來，不等於被照顧好。

白皮書指出，照顧責任與風險長期由第一線機構與照顧者承擔，但人力培養、資源調整與跨系統支持未同步到位。人力不足常被歸因為機構招募不力，但照顧挫折被視為執行問題，卻少回到制度檢討。多位實務代表強調，這是一項高度專業、高風險、長期情緒勞動的工作，卻被放進自由市場競爭，形成制度性消耗。

安置盟表示，本次記者會訴求補起「救援之後」的關鍵一段，民間版白皮書提出6大政策訴求包含：從「照顧處所」轉向「照顧目的」，建構完整照顧光譜；承認高需求、難置兒少已成常態，建立需求分級及照顧分級制度；將替代性照顧人力視為關鍵公共人力，由國家承擔培養與支持責任；重新定義照顧成效，以照顧穩定與兒少發展取代形式性績效；重構機構評鑑、輔導與監督制度，讓制度成為支持者而非消耗者；落實跨部會共同承擔，不再讓社政與安置體系成為最後接盤者。

林月琴認為，政府把安置機構的人力與資源「給好給滿」只是基本功，真正的考驗在於機構外的政策系統能不能接得住孩子的人生。她指出，安置孩子不是把人放進去就結束，孩子還要上學、就醫、休閒，甚至打工，政府應依機構區位主動建構周邊照顧網絡，不能把責任丟回機構自行扛起。

林月琴強調，國家不能只當出錢的監工，要當負責的家長，把制度與資源真正做起來。過去一年她持續推動修法，包含兒家署安置保護、兒少權法安置專章、機構評鑑修正與吹哨者條款，強化政府的責任與支持體系。

林月琴也要求衛福部依院長承諾，下一步必須加強「司法安置」及「多重議題兒少」安置，並正視機構內身心障礙或發展遲緩兒少比例增加、治療與輔導需求升高的現實。她說：「讓孩子溫飽只是底線；國家既然要當家長，就要讓孩子不只活著，還有資源去追夢。」並強調兒童權利公約人人會喊，但以兒少需求為中心的最佳利益有沒有落實，才是政府必須交代的答案。

陳培瑜指出，目前全國安置兒少人數約4000多人，多數都是身心受過傷的小朋友，比起一般兒少，需要挹注更多照顧資源；因此她贊同安置盟的訴求，不單只是提供照顧處所，更該重視照顧品質、兒少長期發展。

陳培瑜表示，自己將持續督促衛福部與地方政府落實個案分級分類，給予高需求難置兒少更多照顧人力與資源。同時，對於機構工作人員也面臨職前訓練課程與現場實務不符，且工作壓力大、流動率高的困境，陳培瑜認為應該通盤檢討人力養成與支持體系。

陳培瑜提到，「兒童及家庭支持署」即將成立，《兒童及少年福利與權益保障法》也將修法，她希望中央、地方政府都能提供更多資源，而不是讓機構單打獨鬥，並且應建立以照顧品質、服務成效為核心的安置管理體系。

安置盟強調國家應成為真正的家長，白皮書並非否定既有政策努力，而是要補齊長期被忽略的那一段，當孩子好不容易活下來，國家是否願意留下來陪他們長大？安置盟呼籲，孩子不是只有死去時才值得被關注，那些活下來的孩子，更需要制度的耐心、資源與責任，「國家不該只是監督者，而應成為真正的家長。」

