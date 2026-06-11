近年第8件！基隆港腐蝕性氣體外洩 航港局要查了

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基隆港務分公司緊急應變小組會同環境部化學物質管理署環境事故專業技術小組持防護設備於現場指導應變。（港務公司提供／蔡明亘台北傳真）

基隆港今晨發生危險化學物「氯磺酸」外洩案，初步調查是槽櫃上蓋墊片鬆脫導致氣體洩漏，現場已於傍晚15時30分解除封鎖恢復正常作業，後續港務公司將蒐集事證，請交通部航港局評估是否有相關違規。此案也是近5年來港務公司轄下港口第8件危險化學物外洩案。

今在基隆港西20碼頭中國貨櫃公司危險品貨櫃儲區發生化學品貨櫃異常洩漏事件，洩漏貨櫃內容物為聯合國編號（UN1754,class 8,腐蝕性物質）的氯磺酸，上午緊急畫定上下風處警戒區，將下風處作業人員疏散，並請業者到場後續處置。

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港務公司調查，氯磺酸槽櫃氣體洩漏部分，經廠商開啟槽櫃上蓋檢查，初步研判，疑似洩漏原因是上蓋內部法蘭墊片鬆脫所致。

港務公司表示，廠商已於15時16分已完成洩漏櫃法蘭螺栓止漏，經現場緊急應變小組及環境事故專業技術小組確認已無氣體逸散情形。廠商也完成地面環境整理，現場於15時30分解除封鎖並恢復港區正常作業。

此外，後續基隆港務分公司也將蒐集這次事件相關事證，移請航港局評估是否有違反規定進行裁處。

另檢視近5年港口化學物外洩案，截至今日，於各櫃場的危險物品貨櫃洩漏案件分別為高雄港在111至114年有6件、台中港114年有1件，基隆港則於今日發生氯磺酸外洩，近年已發生8件。

回顧上次港務公司轄下港口有危險化學物外洩，為去年8月22日，高雄港66號碼頭發生苯乙烯單體20呎化學品櫃洩漏，貨主到場處理後，將該貨櫃運出港區，無造成任何災損。

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