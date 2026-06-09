近我限制水域 陸船廣播盤詢外籍貨輪

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中共近來接連派出海警船、公務船於台灣東部海域執法巡查，海巡署九日表示，中方五艘公務船曾對三艘航經的外籍商貨輪假冒管轄權廣播詢問，被海巡艦艇嚴正警告後已遠離。日本ＮＨＫ也報導，兩艘大陸的海警船上周曾出現在日本沖繩縣與那國島外海的日本專屬經濟區（ＥＥＺ），與日本海上保安廳各自主張擁有該區管轄權。

日本與菲律賓宣布啟動專屬經濟海域及大陸礁層畫界談判後，中國大陸交通運輸部便於我國東部海域進行「海上交通專項執法行動」，陸船連日來愈來愈接近我方限制水域。

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美期待能不受脅迫化解

針對中國海警在台灣東部海域活動日益頻繁，路透九日發自台北的報導，美國國務院發言人說：「我們敦促北京停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓，轉而與台灣進行有意義的對話。」美國國務院發言人在聲明中表示，美方期待兩岸分歧能以和平且「不受脅迫」的方式化解。

海巡署昨指出，近期偵獲五艘陸方公務船沿台灣限制水域線外航行，自七日起，海巡的長濱艦、花蓮艦、宜蘭艦，更連續聽到陸方公務船「海巡○六」向航經的新加坡籍、賴比瑞亞籍、貝南籍商貨輪廣播，詢問進出港及船員人數等資訊。

陸船對外籍商貨輪「盤查」地點，分別在鵝鑾鼻西南卅九浬（限制水域外五浬）、蘇澳東方卅四浬（限制水域外七浬）、三貂角東方卅三浬（限制水域外八點五浬），已相當接近台灣限制水域。

海巡署艦艇隨即以中、英文廣播，向外籍商貨輪喊話，指「這裡是中華民國海域，中國沒有任何主權權利，也沒有管轄權，請保持正常航行，不必理會中國公務船廣播。如需任何協助，請立即透過無線電或其他通訊方式向台灣海巡艦艇聯繫」。

海巡艦艇喊話陸船違法

海巡署艦艇也向陸船廣播，表示「這裡是中華民國台灣專屬經濟海域，中國沒有管轄權，請不要騷擾航行船隻，你的行為已經違反國際法，我要求你立即離開」。

陸方公務船「海巡○六」、「海巡○八」、「海巡○九」、「東海救一一三」，六日晚間被海巡署偵獲自廈門港航至台灣西南海域，海巡署調派五艘巡防艦、兩艘一百噸級巡防艇前往監控；七日下午二時○五分，發現四艘陸船於鵝鑾鼻西南方卅浬航入台灣限制水域，傍晚五時卅分在鵝鑾鼻東南方卅三浬處，將陸船全數驅離至限制水域外；八日凌晨三時廿分，四艘陸船於蘭嶼東南方五十浬向東航離。

陸船朝北遠離我續監控

海巡署偵獲「海警二二○二」在中途加入，五艘陸船昨日上午十一時於彭佳嶼東方四十浬（限制水域外十二浬）持續朝北遠離，海巡艦艇持續監控。

海巡署表示，中國公務船以日本、菲律賓談判當外衣，藉由海警及海事船侵擾我國東部海域，海巡署運用聯合情監偵手段，超前部署艦艇，全程併航監控，航經我國海域船舶均維持正常航行，未遭中國公務船登檢、逼近或干擾。

海巡署指出，捍衛海上自由航行決心不變，對任何國家訴諸管轄權，都將一概驅離，面對陸方近期頻繁利用灰色地帶侵擾與認知作戰營造管轄權假象，已做好萬全準備，將採取一切必要手段，確保國家主權及海域安全。

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