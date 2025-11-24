近截止日退選… 賈西亞接班布局惹議 眾院通過譴責

美國聯邦眾議院日前表決通過對伊利諾州民主黨籍聯邦眾議員賈西亞(Jesus "Chuy" Garcia)的譴責案，起因是他引發外界議論的「接班布局」。此舉在民主黨內部掀起罕見反彈，不少民主黨議員對黨內同僚促成此案上架投票感到憤怒。

眾院以236票贊成、186票反對通過該決議案，另有10人未投票、四人投棄權票。除了所有共和黨議員皆支持外，亦有20多名民主黨議員倒戈贊成。

提出譴責案的是華盛頓州民主黨眾議員裴瑞茲(Marie Gluesenkamp Perez)，她不顧黨內立場，在院會提出決議，指控賈西亞的行為涉及「選舉顛覆」。她表示，立法者必須在兩黨之間一致譴責任何破壞民主程序的行為。

廣告 廣告

賈西亞本月稍早宣布不再競選連任，但時間點接近登記截止日，導致他的幕僚長成為唯一提交完整候選資格文件者，此做法立刻引發外界質疑。

對於裴瑞茲的提案，民主黨內反彈迅速。包括少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)在內的眾院民主黨領導層於投票前發出聯合聲明，稱賈西亞是「進步派的中堅」與「好人」，並直指此案「錯誤且誤導」。聲明指：「我們明確反對這項決議，並敦促民主黨同僚予以否決。」

不少民主黨議員認同此案是「不必要的分心」，應交由道德委員會(Ethics Committee)處理。紐約民主黨眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)在社群媒體上警告，此舉將使未來多數黨可因「政治方便性」，逼迫眾院對個別議員失當行為進行表決。

18日晚，民主黨幾乎全體投票試圖阻止該動議上架，但共和黨一致支持，使其得以進入最終表決程序。

該決議案通過後，一些投贊成票的民主黨議員在事後說明自己並非支持賈西亞的行為。麻州民主黨眾議員特拉罕(Lori Trahan)表示：「我們有義務保護選舉的完整性，確保選民有公平的機會選擇領導人。」

裴瑞茲則感謝支持決議案的議員，並肯定賈西亞多年公職生涯與其家庭因素的正當性，但她也直言，「國會是立法機構，而不是社交俱樂部。美國人民不會接受以黨派忠誠為名，袒護任何破壞自由、公平選舉的行為。」

更多世界日報報導

格林退出政壇 親友稱她飽受威脅騷擾 川普：希望她能復出

禁止德州選區重畫判決 最高院擋下

ICE再現華埠查緝無證移民至少逮1人 NYPD：與本局無關