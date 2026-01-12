近日中南部空品拉警報 中市府：做好自身防護

大陸冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風。

依環境部及中央氣象署預報資料顯示，從昨（十二）日起因環境風場變化或境外污染影響，未來三日中南部空品皆可能達「橘色提醒」等級，指標污染物皆為細懸浮微粒，台中市府已啟動應變措施並持續監控空氣品質狀況，提醒敏感族群留意空品變化，出外做好防護措施。

環保局指出，大陸冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，易累積污染物。昨（13）天東北季風稍增強，環境風場為西北風至東北風，惟可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣。14日東北季風及輻射冷卻影響，風場逐漸轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，易有污染物累積。中南部未來連續三日之空品均有達「橘色提醒」等級之虞，指標污染物皆也為「細懸浮微粒」。

為提醒民眾空品狀況，環保局已橫向透過網站、群組及APP發布警告注意事項，並通知護理之家、復健機構、長照機構及社福機構，彈性調整相關活動及落實防護措施。

環保局提醒，因空氣品質受到地形氣候影響，不確定性高，民眾仍需注意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。