近期中國軍事宣傳頻繁 顧立雄形容：台灣民主社會較「從從容容」

國防部日前證實，政戰局在內部清查時發現楊姓少校行止涉疑，通報國安相關單位後，最後由檢方依涉犯《國家安全法》等罪起訴現役、退役軍人共6人。對此，國防部長顧立雄表示，中國對台滲透日趨嚴重，這起案件是內部查核時主動發現，對有官兵涉案「感到痛心」，並強調將持續強化保防教育與相關查核。另外，顧立雄也被問到，中國近期在軍事宣傳上使用「槍已上膛、劍已出鞘」等用語，及共軍軍艦甲板排出「從從容容、游刃有餘」字樣，是否涉及認知作戰。

針對此類軍事宣傳與排字行動，顧立雄回應，中國確實試圖透過這些作為達到認知作戰的效果，但他認為「不會成功」。顧立雄指出，中國軍方高層近年不斷傳出整肅與貪腐新聞，還有人「被消失」，與此相比，「我們生活在民主社會的台灣，顯得更從從容容」。

而民進黨立委王世堅被問到共軍軍艦排字一事，對於顧立雄以「從從容容」形容台灣民主社會的說法，他讚「這個說法很好」，認為台灣該有的應對態度就是從從容容，該做的準備做到位，就能游刃有餘。

王世堅表示，對岸以這種方式訓練部隊、展示士氣，是對方的權利，「我們只要以從從容容的態度應對，把準備做到游刃有餘，不管他們怎麼排法，都不必太在意」。他說，既然雙方都說自己「從從容容、游刃有餘」，其實「不必兵戎相見」，不需要再用「槍已上膛、劍已出鞘」這類強硬說法互相施壓，以免情勢升高導致擦槍走火。

王世堅說，在大小國對峙之間，「大的一方應該要先讓步，小的一方沒有讓步的空間，先讓步就等於投降」。他呼籲「不要欺人太甚」，並以俗諺「荏荏馬也有一步踢」形容，即使被視為較弱的一方也有反擊能力，如果硬是來欺壓台灣，「被馬踢到也不好受」，強調台灣一方面克制、不會耀武揚威，另一方面也要讓對岸看清楚，台灣各項準備「都是從從容容、游刃有餘」。

王世堅也說，兩岸雖然存在分歧，但「昨天可能是敵人，明天如何未必可知」，今天仍然可以交流，應該「求同存異」，在經濟、文化上合作；一切合作的前提，就是不要再用威逼語氣互相放話，而是把話說過就好，讓彼此都能珍惜並共同追求和平。

