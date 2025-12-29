近期又有詐騙假冒遠通電收網站，收到信件、簡訊先確認

Taiwan FactCheck Center

網傳「遠通電收停車費繳費連結」？

假冒遠通電收的詐騙訊息

發佈：2025-12-29

更新：2025-12-29

報告編號：3958

查核記者：邱劭安

責任編輯：陳偉婷

發佈：2025-12-29

報告編號：3958

記者：邱劭安、責任編輯：陳偉婷

近期不少民眾收到聲稱是遠通電收寄來的電子郵件，提醒民眾要繳交停車費用。經查，這是假冒遠通電收的詐騙訊息，若點入連結，會被要求輸入信用卡繳費資料，個資有被盜用風險。



一、檢視假冒的遠通電收郵件，其所提供的網址並非真實的官方網站。若點入其提供的網址，會馬上跳出要求輸入車號、身分證字號的訊息欄，其餘按鈕均失效、無法點入。



查核記者隨意輸入車號和身分證字號，詐騙網頁會立即跳出積欠金額，並要求輸入信用卡號等繳費，可知網傳訊息和網址都很可疑、並非真實的繳費網頁。



二、遠通電收官網發布警示訊息，「沒有明確標註車號的ETC繳費簡訊或信件就是詐騙」，提醒民眾無須理會。



網傳信件假冒遠通電收寄送催繳訊息，詐騙民眾個資，因此為「詐騙」訊息。

背景

近期不少民眾收到聲稱是遠通電收寄來的電子郵件，信件主旨為「停車紀錄系統更新資訊」，內容指出系統彙整相關停車資料，提醒民眾透過信中連結等方式進行繳費確認。

網傳訊息擷圖

查核

查核點、網傳信件是真實遠通電收的停車繳費通知嗎？

網傳郵件假冒遠通電收 提供的連結不是官網、隨便填個資也能繳費

（一）檢視網傳郵件，信件內容沒有提及任何車號、車主姓名等個人資料，經比對電子郵件中檢附的網址並非為遠通電收的「官網」（www.fetc.net.tw）。

實際點入網傳連結後，立即跳出車號查詢或會員登入頁面，要求填入車號、身分證字號等個人資料。查核記者捏造車號和身分證字號，卻仍順利進到下一個頁面，顯示欠費37元未繳，且整個網頁僅有「立即繳納」按鈕可以點入，其餘按鈕均無功能。

實際隨意輸入資料，詐騙網站會立即跳出積欠金額

（二）遠通電收官網指出，收到「沒有車號」的欠費通知就是詐騙，請勿理會。此外，要求點選繳費網址或下載App網址都是詐騙，民眾切勿點選或操作不明網址。

遠通電收提醒，繳付國道通行費、停車費，可以使用遠通電收官網（www.fetc.net.tw）、遠通電收ETC App、uTagGo App。

遠通電收官網提醒

（三）假冒遠通電收網站，為詐騙慣用的手法。查核中心已多次查證有關遠通電收的詐騙網站（3666號、3599號、2384號查核報告）。

資安專家劉彥伯在3198號查核報吿也指出，此類型詐騙的目的是為了盜刷民眾的信用卡，民眾即便亂填手機、密碼都能登入，就是因為寄件者根本不是真正的政府單位，當然也無法驗證密碼的真偽。

劉彥伯表示，點入網傳連結後，可先任選頁面上的按鈕或連結測試有沒有作用，如果失效代表是假網站。此外，詐騙網站通常會仿照官方網站，要求用戶先輸入電話號碼等，再進一步騙取信用卡個資，此時可先輸入編造的假電話號碼，如果可通過驗證，也代表是假網站。