近期學研界關注研究成果與論文發表等相關議題 國科會重申「回歸研究本質 成果多元評量」

▲國科會於2月2日召開記者會，重申學術表現應「回歸研究本質 成果多元評量」。（圖：國科會提供）

近期學研界關注研究成果與論文發表等相關議題，國科會於2日再次重申，政府長期以來持續穩定投入基礎科學研究經費，並逐步調整研究補助與審查制度，引導科研評量回歸研究品質、原創性與社會貢獻，以形塑健全且前瞻卓越的科研發展環境。

國科會吳誠文主委指出，為厚植我國科研能量，行政院自2020年起核定由國科會獨立匡列基礎科學研究經費，確保基礎研究資源能穩定編列與持續成長。相關經費自2020年新臺幣282億元起，逐年穩定投入，至2025年提升至388億元，平均年增7.5%，並積極爭取2026年成長至427億元，保障我國基礎科研發展。

另依據國科會發布之2025年科學技術統計要覽，綜合我國產官學界投入之研發資源，基礎研究經費自2020年505億元持續成長至2024年809億元，近5年平均成長率達11.6%；2024年基礎研究占全國研發經費之7.7%，較2020年增加0.7%，整體趨勢穩定。

為促進科技發展回應社會需求並接軌國家重要產業，國科會近年持續調整研究計畫補助與審查機制，鼓勵計畫主持人重視研究原創性、成果擴散效應及其對學術社群與社會的實質貢獻，而非僅以論文發表篇數等量化指標作為主要評量依據。

為進一步落實多元評量理念，國科會已於2025年10月正式廢除研究計畫成果報告中之量化成果彙整表，不再要求填寫發表論文篇數等值化項目，改由研究人員從多元面向說明研究成果之貢獻，引導學者進行自我檢視與反思，並促進研究方向與目標之優化。

國科會對於研究成果之評價，除重視學術品質與原創性外，亦涵蓋多元面向之實質貢獻，包括促成領域內之重大發現或突破、回應並解決實務問題、培育專業研究與技術人才、協助產業技術發展所產生之具體效益，以及推動學術社群交流之相關作為；另如獲得重要獎項、促成重要國際合作，或展現研究成果之國際影響力，亦均屬國科會所重視之顯著貢獻。

針對近期學研界關切論文數量議題，國科會指出，論文發表仍是學術交流與知識傳播的重要方式，有助於研究成果的公開檢驗與學術累積，具有其不可取代的學術價值；惟科研成果形式多元，不同學門、研究階段及研究性質，均應有相應且合理的評量方式。

科研成就不應僅以量化發表數值評斷，而應著眼於研究品質、原創性及其長期學術與社會影響。將持續透過制度調整與政策引導，鼓勵研究成果朝向重大學術突破、解決實際問題及培育專業人才等多元目標發展，並期盼大專校院在高教人才評鑑上同步採行多元評量，促進學術人才發揮所長、專注並深耕研究核心。