近期氣溫驟降 竹縣府提醒農、漁民採取防寒措施

依據中央氣象署預報資料，六日晚間起至七日逢寒流南下，八日至九日清晨受寒流影響，各地天氣寒冷，新竹縣長楊文科提醒農民、漁民朋友務必採取農作物及養殖漁業防寒措施，減少災害及財產損失，楊文科也同步呼籲民眾注意自身保暖。

氣象署預報資料顯示，六日晚間起至七日，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，而八日至九日清晨受寒流影響，各地天氣寒冷。新竹縣政府農業處提醒，農友先做好防寒措施，相關防範注意事項。

包含水稻育苗場(圃)選擇避風處或設置防寒(風)牆，在冷氣團來臨時，可利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期的秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，冷氣團離境後宜立即掀開塑膠布。

針對較不耐寒蔬菜與瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草、不織布直接覆蓋，亦可採畦溝灌水或葉面灑水方式，以達保溫防寒效果，已屆採收期蔬菜可及早採收，以減少損失。

在果樹部分，則應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，正值開花期果園實施噴水或增施鉀肥，以增加作物耐寒力，對於已達採收期者提早採收，尤其柑橘等；此外，剛嫁接的高接梨穗易受寒害，更應留意氣溫狀況妥適防護，可以於嫁接或開花行人工授粉後套上塑膠袋以防寒風，提高嫁接穗的存活率與著果率。寒流過境後，若有受害的果樹，應行修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施。

在養殖漁業部分，於魚塭北側搭蓋防風棚，加強越冬溝的保溫、防寒及加溫等設備。寒流侵襲或停滯時，應注意水溫降低的速度，水溫若低於十五度 ℃時，應採緊急措施，如加溫以提高水溫。如有魚隻大量死亡情形，應儘速通報本府轉知農業部漁業署。低溫與寒流過後，浮於水面的魚體應馬上撿除，以防水質或池底惡化，造成二次災損。

新竹縣政府農業處已通報各鄉鎮市公所密切注意，並宣導相關防範措施，後續若有災情，亦請農民主動向當地公所通報，並請公所依農業天然災害查報作業規定辦理。

另外，基層公所對於災後需即時採收及復耕的受災田區作物，應動員人力勘查、拍照取證，並加強宣導農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置的背景，及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段如地號等。後續如經農業部公告辦理救助，應於公告受理申請救助期間內，併同申請文件送基層公所備查，兼顧受災農民及時復耕及申請天然災害救助的權益。

新竹縣政府強調，農業部已開發具有定位功能的「農產業天然災害現地照相APP」，讓農民拍攝當次災害之災損照片作為佐證文件，協助基層公所保存作物受損證據，可多加利用。以該APP拍攝當次災害損失照片，並於公告受理期間內上傳農業部資料庫，且經基層公所認定損失率超過百分之二十者，得免實地勘查，兼顧受災農民及時復耕與申請天然災害救助的權益。

新竹縣長楊文科再次提醒，請農民密切注意新聞媒體所發布縣長天氣動態，及早採取各項農作物防範措施，妥善預防以減少農作物災害及財產損失。