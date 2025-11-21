近期通車！內政部補助5.63億興建路網 改善民雄頭橋交通瓶頸

民雄頭橋地區都市計畫特II道路銜接13號(含13-2)道路工程位置圖。 圖：內政部提供

[Newtalk新聞] 內政部常務次長吳堂安今（21）日視察嘉義縣「民雄頭橋都市計畫特II道路銜接13號及13-2道路工程」。吳堂安表示，該工程由內政部生活圏道路交通系統建設計畫及前瞻第5期縣市管河川及區域排水整體改善計畫補助嘉義縣政府5.63億元(道路工程約3.69億元、用地費約1.33億元、雨水下水道約6,063萬元），設計採人車分流並配置人行道，經過2年多的施工，將於近期正式通車，預計可有效紓緩尖峰時間，興中國小與江厝店黃昏市場附近，文化路的交通壅塞情形，保障學童上下課與民眾行車的安全。

內政部指出，該工程用地皆是都市計畫所劃設的道路用地，總闢建長度約2.3公里，路寬分別為為20至40公尺，主要設施為道路（含人行道）、排水、橋梁、景觀、寬頻管道及照明等工程。其中，特II道路雙側配置有兩汽車道、一慢車道及人行道，13號及13-2號道路雙側則配置各一汽車道與慢車道並設有人行道，將成為嘉義縣民雄鄉與嘉義市重要連絡要道，並解決國道1號民雄交流道100年啟用後，當地車流增加，造成主要幹道文化路的交通壅塞瓶頸，並可帶動整體區域發展，提供民眾安全通行環境。

吳堂安表示，中央與地方持續攜手合作，除針對既有道路品質積極進行改善，並在規劃新闢道路時，即納入人本環境理念，讓好的工程改善及措施，從點逐步擴大到面，進而串連到各縣市之聯通路網，以符合國人對於道路環境及用路的期待。

今日出席者包括：內政部常務次長吳堂安、嘉義縣縣長翁章梁及民雄鄉長林于玲、國土管理署蘇建隆副總工程司及南區都市基礎工程分署葉時旻副分署長與地方民意代表等人，共同參與。

