近期週週有人確診M痘 11月增7例疫情風險持續

（中央社記者曾以寧台北25日電）衛福部疾管署今天表示，國內近期每週都有新增M痘確診個案，11月共新增7例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部及南部各1例，評估國內疫情傳播風險持續。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫情週報表示，11月新增7例M痘確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部及南部各1例，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報；近期每週都有新確診病例，10月份累計也是5、6例。

郭宏偉表示，台灣自2022年6月23日將M痘列為第2類法定傳染病，截至今年11月24日累計確診504例病例（含469例本土及35例境外移入），其中今年共計確診52例（45例本土及7例境外移入病例），社區疫情傳播風險仍持續。

疾管署指出，全球M痘疫情持續，自今年初至10月31日，全球累計98國通報逾4萬8000例M痘病例，186例死亡，目前病例主要集中於非洲與美洲。歐洲、北美與東南亞近期呈上升趨勢，亞洲多國（包含中國、泰國、日本、香港、韓國等）以及澳洲持續零星通報。

疫苗接種部分，疾管署統計，截至今年11月19日已有10萬3749人至少接種1劑M痘疫苗，其中7萬2958人完成2劑疫苗接種。

疾管署提醒，M痘潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，所以接種疫苗為目前最有效的預防方式。目前疫苗庫存仍充足，呼籲近1年有風險性行為者，及過去曾罹患性病、或性接觸對象有前述任一情形者等，儘速完成2劑公費M痘疫苗接種。（編輯：龍柏安）1141125