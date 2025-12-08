近期遊日注意！北海道、三陸沖恐有更多大地震發生，日發布警報。圖 / 翻自@711hashikami

日本時間8日晚間11時15分，發生規模7.6強震，震央位在青森縣東方海上，深度50公里。隨後日本氣象廳也發布「北海道・三陸沖後發地震注意情報」，表示未來一週內該區域再度發生大地震的機率偏高，呼籲民眾多加注意。

據《朝日新聞》報導，「北海道・三陸沖後發地震注意情報」是日本當局在2022年12月新設的情報警訊，不過先前從未發布，這次是首次發布該警報。該警報的主要目標是涵蓋北海道至千葉的太平洋沿岸地區，預計地震強度達到6級以上或海嘯高達到3公尺以上的7個都道府縣共182個市町村，被劃定為防災區域。

不過氣象廳也強調，雖然發布該警報，但並不代表在這一週內一定會發生大地震，而是強調發生大地震的機率會比平常來得更高。警報發布後有為期一週的「關注期」，結束後警報將解除。即便如此，再度發生大地震的可能性並未完全消除，因此民眾仍需繼續做好防震準備。

氣象廳表示，發布警報的意義，在於請居民重新檢查日常準備工作，例如固定家具、確認疏散地點和路線。尤其是在海嘯風險地區，建議人們穿著方便快速逃生的衣物睡覺，並在枕邊放置緊急物資。另外公路、鐵路和機場等交通網絡也將繼續正常運營，同時政府正在為可能的大地震做好準備，學校和商業設施不會被要求關閉。



