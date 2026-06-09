近水樓台跨球種CP好熱鬧 球星、啦啦隊女神「甜蜜約會」疑同居

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林信寬與笑笑被拍甜蜜約會，還多次進出同一住所疑似同居。（笑笑IG）

不僅「味全龍」的林襄與「樂天桃猿」的馬傑森，一直以來職棒界都有不少球員與啦啦隊女孩拍拖，同隊或同集團，甚至不同隊還有跨越球種的情侶組合，既多元又熱鬧。

「台啤永豐雲豹」的林信寬與啦啦隊「電豹女」、「樂天女孩」成員笑笑在台北信義區甜蜜約會、捏肩互動，甚至被目擊多次進出同一住所，疑似已同居。經紀人並未否認戀情。 草莓、陳孝榕與林信寬及笑笑進行同隊兩對情侶的Double Date，陳孝榕還貼心在街頭幫草莓拍美照，互動完全就是穩交的辦公室情侶狀態。

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草莓、陳孝榕與林信寬及笑笑進行同隊兩對情侶的Double Date，陳孝榕還貼心在街頭幫草莓拍美照，互動完全就是穩交的辦公室情侶狀態。

草莓與陳孝榕也曾在街頭約會。（焦糖楓提供、陳孝榕臉書）

林可、魏嘉豪兩人分屬籃球與棒球，但因同屬中信體系，參加活動時相識。2023年9月林可被直擊夜會魏嘉豪，男方也貼心接送她回愛巢過夜。

林可、魏嘉豪兩人分屬籃球與棒球，但因同屬中信體系，參加活動時相識。2023年9月林可被直擊夜會魏嘉豪，男方也貼心接送她回愛巢過夜。（T1提供）

林可與魏嘉豪因中信體系活動相識，曾被直擊夜會過夜。（林可IG）

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