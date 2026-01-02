近百人重傷！瑞士醫療不堪負荷緊急轉送國外

▲瑞士滑雪度假小鎮－克萊恩蒙塔納（Crans-Montana）知名酒吧Le Constellation，1日凌晨發生大火，造成40死、115傷，其中80至100人重傷。瑞士多處醫院的燒燙傷中心不堪負荷，部分傷患轉移到法國、波蘭救治。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 瑞士阿爾卑斯山滑雪度假小鎮－克萊恩蒙塔納（Crans-Montana）知名酒吧，1日凌晨發生恐怖火災，至少造成40人死亡、115人受傷。大量燒燙傷患者導致瑞士醫療系統不堪負荷，部分傷患被轉移到法國等其他國家治療。

據BBC、紐約時報等外媒報導，瑞士滑雪勝地知名酒吧Le Constellation，1日凌晨爆發大火，瑞士當局統計，約有40人死亡、115人受傷，其中80至100人重傷。

紐約時報指出，日內瓦一位急救官員1日表示，酒吧火災中嚴重燒傷的人數，遠遠超過了瑞士首都蘇黎世和第四大城洛桑（Lausanne）的燒傷中心，以及首都國家災難中心的收治能力。

日內瓦大學醫院急診科主任拉里鮑（Robert Larribau）醫生表示，伯爾尼（Bern）官員正與歐盟協調，尋找鄰國能夠接收部分傷者的醫院，傷者1日開始被轉移到德國、義大利和法國的醫院。

法國2日表示，將有11名傷者在法國住院。波蘭也表示，有14名傷者在波蘭醫院接受治療。

距離火災地點最近的醫院位於瑞士夕昂（Sion），該院接收了約60名傷者，也是最早因傷患湧入而不堪負荷的醫院；另有22名傷者被送往洛桑，也超過了該院燒傷中心的收治能力的兩倍多；還有16名傷者被轉移到蘇黎世大學醫院，8名傷者被轉移到伯爾尼的醫院。

4名年齡在15歲至25歲左右的傷者被送往日內瓦大學醫院。其中兩人在加護病房，急需轉院到接受專科治療。

法國外交部表示，仍有八名法國公民失蹤。義大利外交部稱，19名義大利公民捲入火災，其中6人失蹤。13名傷者中有3人被轉送到義大利米蘭的醫院。

調查人員正在確認火災罹難者身份，但可能需要數天、甚至數週才能確認所有死者的身份。官員對起火原因有數種猜測，有目擊者稱是香檳酒瓶插著的仙女棒引燃天花板的隔音棉，但當局尚未證實。

