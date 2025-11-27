近百公里11小時驚魂記，青埔警助迷途伯伯返家。





中壢警分局青埔派出所於日前9時許接獲熱心民眾報案，說他在領航北路四段陽光劇場附近，發現一位老伯伯疑似機車故障，推著車步伐吃力，可能需要幫助。青埔所員警鄭鈺衡、彭傳翔立即到場關心，所幸伯伯就是車主本人，得以迅速確認身分。

員警一查嚇一跳，伯伯竟然住在新竹縣寶山鄉，趕忙對伯伯關懷，這位77歲的張伯伯疑似失智症突發，只記得自己住在新竹，在前一晚約22時許獨自騎車出門，但忘記自己要去哪了，之後就一路往北行駛。警方調閱動線發現，他在凌晨1時許就進入桃園轄區，雖兩地直線距離僅約55公里，卻繞行破百公里，原來不是機車故障，是機車沒油了才停下來。

員警初步檢視伯伯沒有明顯外傷，決定立即將張伯伯先帶回派出所休息，提供飲水並安撫他的情緒，同時聯繫家屬前來接回返家。家屬到場後也頻頻向警方致謝。

中壢警分局長林鼎泰表示，家中長者若有疑似記憶退化情況，務必多加留意外出動向，可申請防走失手鍊、手機定位或協助指紋建檔，以利警方協尋，共同守護長者安全。

