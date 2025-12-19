近百歲人瑞走失 北投警協助返家

圖說：臺北市北投分局大屯派出所警員李俊宏。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】近百歲的失智人瑞於深夜時段迷失在暗巷中，幸經熱心民眾發現報警，北投分局大屯派出所警員李俊宏趕赴查處，耐心詢問，終讓長者安全回到心急如焚的家人身邊。

北投分局大屯派出所警員李俊宏日前晚間執勤時，接獲民眾報稱北投區大屯路暗巷內有名老者疑似失智，需要警方協助。李員獲報後立即趕赴現場，發現一名老者正在巷弄內無助地來回徘徊，遂上前關心詢問，老者表示原本想出門散步後返家，卻忘記住處，只好挨家挨戶按門鈴求助，熱心住戶見狀，立刻報警請求警方協助。

李員觀察老者講話含糊不清、神情疲憊，研判應是患有失智症，無法清楚回答問題，考量夜間天冷，為避免長者身體不適，遂先將老者帶回派出所休息，並奉上熱茶暖身，隨後耐心且溫和地與老者對話，最終確認其姓名及年籍資料，即連繫家屬到場。家屬接獲通知後飛奔趕至派出所，表示老者已高齡96歲，身體仍十分硬朗，飯後說要出門散步，沒想到一去不返，家人在住家附近遍尋不著，正焦急萬分之際接獲員警電話，放下心中的大石頭，對於警方的暖心舉動表達萬分感謝。

北投分局呼籲，未免憾事發生，如家中長者有失智或易走失情形，可在長者的衣服上縫製親友的聯絡資訊，或向相關單位申請「愛心手鍊」，而本分局免費提供失智老人指紋建檔服務，轄區居民可多加利用。